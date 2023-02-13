鄉育和學子攜手拚多元學習歷程　開學首日KOL進校園

▲ 鄉育教育基金會邀請知名財經作家郝旭烈，前進桃園龍潭高中分享人生經歷。（圖／鄉育教育基金會提供，下同）

生活中心／綜合報導

時逢全台高中開學，學子們回歸校園，鄉育教育基金會特別邀請知名財經作家郝旭烈，前進桃園龍潭高中，對全校超過1,300名師生，進行《人生設計師》主題講座。除了聊聊和自己女兒在學習時的互動過程，自己3歲時就與妻子相遇的「奇遇外」，更以自己的人生經歷來做分享，和現場學生進行遊戲的互動，把想像未來40歲自己的樣子，對照期待中的樣子，朝著預設的夢想來邁進。鼓勵高中生在升學路上，不要受困於考試，提早探索自己的興趣，才能真正選擇感興趣的科系，「不做想一輩子，做了講一輩子」，勇敢設計自己的人生。

基金會自2022年正式成立後，針對學習歷程的多元主題，輔導有需要的高中生，撰寫學習檔案。今年開始，除了全學期的課程系列方式陪跑，更提供超過8種的學習工具單，讓學生們可以隨時演練，包括時間管理、專案管理、簡報實作等，進而在日常活用所學。也搭配各產業KOL，針對學生撰寫檔案時的需求，舉辦多元化的講座。

基金會執行長蔡沁瑜表示，2023年，基金會將走訪全台，成為學校老師的後盾。一起協助高中同學，不只是探索自己的興趣或能力，也要嘗試了解現在的時代趨勢，期待讓台灣的人才培育，不再因資源之分而造成落差。今天會後超過150名的同學，立刻報名鄉育的課程，期待在學習歷程檔案發想多元主題的過程中，有效探索與累積自己的興趣，更開始發展自己的天賦，作自己的人生設計師。