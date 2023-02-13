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肯德基開學季限時下殺42折！炸雞蛋撻通通有　優惠碼一次看

▲▼肯德基2日限定快閃57折！「雙享桶」含8塊雞桶餐加上6顆原味蛋撻，只要$419，現省319元。（圖／業者提供）

▲肯德基迎接開學季，祭出限時2周下殺優惠，最低42折起。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

為了陪學生族迎接開學，肯德基祭出多重優惠來打氣！2/14~2/18限時2周期間，多款人氣商品下殺42折起，包括熱門的咔啦雞腿堡、上校雞塊、蛋撻等都有優惠，還有新品「美式煙燻咔脆雞堡」也在優惠名單，更有多款套餐最低99元起，讓大家吃美食又能省荷包。

肯德基推出多款「超值雞勵套餐」，最低只要99元起， 包含熱賣商品「八塊上校雞塊」雞勵餐、「花生起司雞柳捲」雞勵餐、「原味起司燻雞捲」雞勵餐、炸雞控熱愛的「咔啦酥脆」雞勵餐等；而如今還加入新品「美式煙燻咔脆雞堡」。

▲▼肯德基開學優惠。（圖／業者提供）

▲肯德基推出新品「美式煙燻咔脆雞堡」。（圖／業者提供）

新品「美式煙燻咔脆雞堡」將於2/14登場，以酥炸咔滋不辣的原塊雞肉，搭配道地的美式南方風味煙燻醬，結合香濃起司片與新鮮牛番茄，讓人享有大口咬下的豪爽口感。新品單點售價99元，而搭配小杯可樂的「美式煙燻咔脆雞堡雞勵餐」109元，如果想再來份香酥脆薯，也可選擇「經典餐」組合，售價134元。

▲▼肯德基開學優惠。（圖／業者提供）

▲肯德基開學祭出多種人氣組合優惠。（圖／業者提供）

為迎接開學日，2/14~2/28更推出多款人氣商品限時優惠，像是「4塊上校雞塊x1+濃醇金燦可可蛋撻x1+經典熱奶茶(小)x1 」原價136元，特價79元；「花生熔岩咔啦雞腿堡x1+4塊上校雞塊x1+濃醇金燦可可蛋撻x1+百事可樂(中)x1」原價279元，特價195元；其他像是咔拉脆雞、上校雞塊、美式煙燻咔脆雞堡的組合也都有下殺優惠價。

▼肯德基2/14~2/28祭出開學人氣組合優惠，優惠碼一次看。（圖／業者提供）

▲▼肯德基開學優惠。（圖／業者提供）

▼肯德基超值雞勵套餐優惠。（圖／業者提供）

▲▼肯德基開學優惠。（圖／業者提供）

▼肯德基超值經典餐優惠。（圖／業者提供）

▲▼肯德基開學優惠。（圖／業者提供）

另外，摩斯漢堡為了替2月補班的上班族們加油打氣，也推出最新一季「點心超值選」，即日起凡購買「A區點心」再搭配「B區飲料」享69元優惠價。A區包括「北海道可樂餅、方塊薯餅、小薯、乳酪卡士達米派」，B區包括「大杯冰紅茶、大杯冰綠茶、摩斯熱紅茶等」，百元有找就能享銅板美味，適合周末努力打拼的小資上班族們。

▼摩斯漢堡A區+B區點心組合任選，優惠價69元。（圖／業者提供）

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