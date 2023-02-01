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玉山八通關傳女子滑落邊坡　骨折、腦震盪吊掛下山

▲▼玉山八通關傳女子滑落邊坡　骨折、腦震盪吊掛下山。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲玉山八通關傳女子滑落邊坡，搜救人員上山馳援。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯、柯沛辰／南投報導

一支攀登南二段的5人登山隊1月31日下山，不料途經玉山園區八通關西段10.8K處，33歲周女不慎滑落邊坡，造成左手骨折、疑似腦震盪。南投縣消防局協請空勤直升機吊掛救援，順利將人救下山，再由消防車後送竹山秀傳醫院救治。

消防局1月31日上午接獲蘇姓團友報案，稱一行5人登山隊1月25日從台東縣向陽登山口入山，31日從南投東埔下山，但同行的周女行經八通關西段約10.8K處不慎摔落邊坡，當下2名隊友立即下切查看傷勢，發現周女頭部撕裂傷，有嘔吐症狀，疑似腦震盪，而且左手骨折，全身多處擦挫傷，因此報案求救。

轄區消防隊獲報後，立即集結2名消防人員及4名義消前往救援，但考量事故地點位處八通關古道，若由東埔登山口步行前往需一天路程，所以為爭取救援時效，便申請直升機，將搜救人員以接載方式載送至觀高坪，再以步行前進事故點進行救援。

搜救人員步行數小時後，在下午2點50分接觸到傷者，經檢傷及簡易包紮處置傷口後，以人力接駁方式將傷患揹負至安全空曠處，再次申請直升機支援，總算在下午4點半順利將傷者吊掛下山，由救護車後送至竹山秀傳醫院就醫。

▼女子被送往竹山秀傳醫院救治。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼玉山八通關傳女子滑落邊坡　骨折、腦震盪吊掛下山。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼玉山八通關傳女子滑落邊坡　骨折、腦震盪吊掛下山。（圖／記者高堂堯翻攝）

 
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