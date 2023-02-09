iPhone需求正在減弱？　蘋果數據給答案

▲蘋果。（圖／路透）



記者吳珍儀／綜合報導

距離蘋果推出iPhone 14系列僅5個月，罕見在中國大幅調降售價，外界解讀蘋果手機需求下跌。不過在蘋果向美國證券交易委員會提交的10-Q文件中顯示，截至12月31日，蘋果製造業採購承諾為551億美元，其中548億美元將在12個月內支付。Evercore分析師Amit Daryanani周二在一份研究報告中寫道，這比去年增長了16%，是硬體銷售預期的重要指標。

iPhone 14 Pro系列手機在中國降價，但分析師表示，蘋果最新數據顯示公司預期的iPhone銷售依然暢旺。

採購承諾是公司義務向供應商購買一定數量產品，分析師指出，蘋果預期未來一年硬體銷售強烈增長。外界憂心iPhone需求下跌，蘋此提供的數據增長鼓舞人心。

蘋果上周公布2023年第一季度財報，EPS為1.88美元，預期為 1.94 美元，同比下降 10.9%，營收為1171.5 億美元，預期為 1211.0 億美元，同比下降 5.49% ， iPhone 營收657.8 億美元，預估為 682.9 億美元，同比下降 8.17% ， Mac 營收77.4 億美元，預期為 96.3 億美元，同比下降 28.66% ， iPad 營收94 億美元，預估為 77.6 億美元，同比增長 29.66% 。

由於此次業績下滑，也讓蘋果股價在交易期間一度下跌超過 4%，隨後在蘋果提供有​​關本季前景的數據後上漲。蘋果數據表明，iPhone 銷量不會像上一季那樣迅速下滑。蘋果仍未提供本季財測，分析師預估本季營收約 980 億美元。