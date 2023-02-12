醫提新冠疫苗、藥物「免費時代結束」　莊人祥：研擬類似流感公費資格

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

世界各國已走向與新冠病毒共存，台灣持續穩健開放中。但有醫師指出，這意味者「免費時代」要結束了，包括疫苗、快篩和抗病毒藥物都會面臨「成本還原」問題，可能都會漲價。對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥回應，今年還不會有影響，但未來可能會多「自費市場」，不過「公費部分」還是會存在，可能類似現在的公費流感疫苗方向。

台北市立聯合醫院中興院區醫師姜冠宇表示，年中之後，輝瑞和莫德納將進入商業市場後，並表示會提高價格，價格會大約落在在110美元至130美元，最貴一針接近4,000元台幣。不只疫苗，包括「快篩、抗病毒藥物」也都會受到影響，所以在「免費時代」結束後，要看台灣的制度如何分配資源。

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對此，莊人祥表示，新冠疫苗部分今年還有1,500萬劑還沒進來，量相當夠，今年應該還是可以打，不會有問題，而在抗病毒藥物方面，可以想成和流感的克流感一樣，如果未來抗病毒藥物有藥證，醫療院所就可以自己進貨，到時候就可以提供自費市場，但公費部分還是會維持，例如現在有的公費流感疫苗和重症藥物，只要疫情流行，就會有公費使用資格。

莊人祥說，簡單來說，未來會多一個「自費市場」，可以自費打疫苗、自費買藥物，但公費部分仍會有所謂的「高危險族群」，這部分還是會由公費負擔，可能會類似流感方向，但詳細內容還需要做後續討論，不過今年還不太可能會實施。