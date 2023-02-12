台中男跨雙黃線左轉擊落重機　同路段2天前「駕駛癲癇撞行人」

記者許權毅／台中報導

台中市向心路不平靜！南屯區向心路9日才發生一起癲癇駕駛撞路人案，傷者重傷昏迷。不料2天後，昨（11）晚在相隔不到50公尺處，32歲莊男騎士跨越雙黃線左轉，撞上一名騎乘Honda CBR650（新車價約40萬）紅牌重機的林男，碰撞劇烈聲響嚇壞附近民眾，只見2名騎士倒地久久不起，身上皆有多處受傷。警方初判肇因為莊男違規跨越雙黃線釀禍。

▲台中市南屯區向心路昨晚又發生嚴重車禍，一名騎士跨越雙黃線左轉，擊落40萬紅牌重機。（圖／記者許權毅攝）



台中市一名32歲莊男騎乘機車沿向心路往五權西路直行，突然在向心路39號前跨越雙黃線左轉，對向直行、騎乘紅牌重機的31歲林男當場被撞上，2人連人帶車重摔，車輛均嚴重破損，騎士趴在地上動彈不得，附近民眾、診所護理師紛紛上前關心，2人均有多處擦挫傷，意識清醒，被送往中山附醫治療。

▲ 事發當時騎士皆重摔，救護人員到場後趕緊做基本處置，再送往中山附醫治療。（圖／記者許權毅翻攝）



▲ 向心路9日晚間才發生一名駕駛癲癇發作撞上行人，同點不到50公尺11日晚間又發生嚴重車禍。（圖／民眾提供）



目擊者指出，當下聽見一聲劇烈碰撞聲，從對面超商出來查看時，2名騎士都倒臥在地上。向心路在9日晚間才發生一名廖男駕車癲癇發作，失控衝撞到路邊2名路人，其中38歲楊女重傷昏迷，不料相隔不到50公尺處又傳出驚悚車禍。

▲▼車禍現場仍有許多傷者的物品，車輛均嚴重受損，可見碰撞力道之大。（圖／記者許權毅攝）



實際查看車禍現場，Honda CBR650紅牌重機與肇事普通重機仍放在現場，地上仍有包括騎士的鞋子、安全帽、手套等等物品，車輛的後照鏡、車殼碎片也被掃至路旁。第四分局警方表示，雙方均無酒駕情事，詳細肇責仍待警方調查釐清。