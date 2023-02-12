在這出事的！路上冒出「犁田紀念碑」笑翻全場　Google地圖也找得到

▲「騎車犁田紀念碑」在Google地圖上找得到。（圖／翻攝自Google地圖）

記者朱祖儀／綜合報導

不少重大事件都會設立紀念碑，但你有看過這款嗎？花蓮吉安鄉北安街、吉安路交界處，放了一個特別的三角錐，看到上面寫著「騎車犁田紀念碑」，吸引許多人到這裡打卡，就連Google地圖上也找得到。原來是因為先前有一名騎士曾在此處犁田，所以才會特別擺放三角錐提醒，希望不要再有人摔下去。

路口擺放三角錐相當常見，但花蓮吉安鄉卻有一個特別的三角錐，上面印了7個大字「騎車犁田紀念碑」，下方還有寫上紀念的時間「2020年10月24號」、「2022年03月23號設」，吸引許多民眾關注，臉書上可以發現有許多人到該處打卡拍照，在Google地圖上也能找到這個景點，上面還寫了介紹，指出「朋友在2年多前在這裡犁田，發現道路設計缺陷，在此立碑提醒用路人」，也看到一張藍色機車摔在田內的照片。

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從街景則能看到，原本還算寬敞的道路，到了紀念碑附近突然縮減不少，旁邊是綠油油的農田，和道路有至少數十公分的高低差，路旁沒有圍欄阻擋，若是夜晚行駛在該條路上時，一不小心可能真的會摔進田中。

▲藍色機車躺在農田裡。（圖／翻攝自Google地圖）

而這個有趣的景點，也吸引不少網友到Google地圖朝聖，笑說「今天慕名而來，感謝先烈的犧牲，希望紀念碑的犁田紀錄越來越多，越來越壯大」、「確實非常能感同身受」、「沒放這個碑這個路真的有夠危險...良心景點」、「歷史性的一刻」、「希望多多推廣讓大家知道」、「謝謝紀念碑的提醒，差點親身體驗了一番，謝謝紀念碑，我的超人」、「先人用血和淚所建立的紀念碑，後人看到十分感動」。