強震後遭瓦礫壓埋！婦靠「紙巾吸雨水」求生　苦撐25小時終獲救

▲趙咪在土耳其地震後受困瓦礫25小時，只好用紙巾吸雨水求生。（圖／翻攝自微博）

記者葉睿涵／綜合報導

土耳其6日爆發百年強震，重災區哈泰省（Hatay）的中國女子趙咪在睡夢中逃生不及，被埋在廢墟25小時才被搜救隊救出。等待救援期間，趙咪為了求生，竟用紙巾吸取雨水飲用，以維持體力和意識清醒。搜救隊成功救出趙咪後，發現她有多處骨折、骨裂，目前已將她轉移到安塔基亞市（Antakya）一家醫院治療。

綜合外媒報導，32歲的趙咪2019年隨丈夫移居土耳其後，就一直住在南部的安塔基亞市，2人還育有13歲兒子和9歲女兒。當地6日凌晨4時17分，大地震突然爆發，趙咪居住的15層高公寓只劇烈晃動了一陣就瞬間倒塌，她和一對兒女在睡夢中完全來不及逃生，剛睜開眼就被壓在了瓦礫之下，身體動彈不得。

▲土耳其地震爆發後，不少倖存者都被困在瓦礫下動彈不得。（圖／CFP）

由於趙咪和一對兒女分別睡在3間不同的房間，因此他們並不清楚彼此的狀況，只知道附近有許多倖存者都被埋在了廢墟中。趙咪回憶，活著的人不斷高聲吶喊、拼命求救，「可能是我的兒子、女兒都比較年輕，叫聲也比較大，所以他們倆很快就被救了出去」。而趙咪則一直被困在瓦礫下，直到隔天早上才終於獲救。

為了保持清醒的意志等待救援，趙咪被埋在廢墟下時，不得不靠著喝雨水求生。她透露，自己當時看到雨水沿著櫃子一滴滴地往下掉，但由於身體被壓在鋼筋水泥下無法動彈，又搆不到雨水，因此她只能用身邊的紙巾去吸雨水後放入嘴裡。

25個小時後，救援隊才終於發現了趙咪，並將她送到安塔基亞市一家醫院救治。趙咪全身有多處骨折、骨裂，中國大使館人員已前往醫院探望她，並送去生活必需品。據悉，趙咪的兒子傷勢較輕，但她9歲的女兒不僅腿部出現粉碎性骨折，也有內臟受損，目前正在另一家醫院的加護病房接受治療。