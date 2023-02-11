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大陸 大陸焦點 特派現場

租屋處半夜有怪聲！員警打開地下室見「千蛇亂竄」嚇壞

▲▼蛇。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲四川巴中的飛龍村有間房子正在出租，但附近居民時常聽見該處半夜發出怪聲，實在忍受不了，於是報警處理。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

四川巴中一間出租房每到晚上就會傳出奇怪響聲，附近的居民時常被聲音干擾，後來終於忍受不住，決定報警處理。豈料員警到場後，竟在該間出租房的地下室找到了上千條蛇，嚇得逮捕租客，並將蛇全數野放。

綜合陸媒報導，當地警方接獲報案，飛龍村一間出租屋每到半夜時，都會傳出奇怪響聲，於是前往調查，沒想到在排查的過程中，竟然在地下室發現許多野生蛇類，當場被嚇了一跳，後來經過請示，只好開始將這些蛇分類、分裝。

▲▼四川某房屋半夜常傳出怪聲，員警到場發現地下室竟有上千條蛇。（圖／翻攝微博／四川觀察）

▲▼員警調查發現，該租屋處的地下室竟有1,074條蛇。（圖／翻攝微博／四川觀察）

▲▼四川某房屋半夜常傳出怪聲，員警到場發現地下室竟有上千條蛇。（圖／翻攝微博／四川觀察）

員警經過清點，發現這裡的蛇包括王錦蛇、黑眉錦蛇，以及其他兇猛的蛇類，一共有1,074條，恐怖的數量也讓員警傻眼。

警方發現情況不對，於是逮捕了租客，後來進行調查，發現這些蛇都是3名廣西籍的男子非法捕獵，於是將3人壓制、盤問，最後一口氣將總共7人的非法獵捕團隊逮捕歸案。

警方計算後發現，這些蛇類大約可以賣出30餘萬元（人民幣，下同，約新台幣133萬元），後續的處理方式，則是聯繫林業局等部門的人員，一同將被抓的蛇類野放，才讓事件落幕。

 
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