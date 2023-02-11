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新北「一家四口三死」悲劇　衛福部要求1個月內盤點高照顧負荷家庭

▲衛福部大樓,衛福部。（圖／記者嚴云岑攝）

▲新北市日前發生一家四口有3人在家死亡，僅一名高齡失智長者倖存，衛福部召開檢討會議，衛福部資料照。（圖／記者嚴云岑攝）

記者洪巧藍／台北報導

新北市日前發生一家四口有3人在家死亡，僅一名高齡失智長者倖存，引發社會大眾關注。衛福部為防類似憾事再發生召開檢討會議，會中決議，請各縣市於1個月內就最近1年內曾進入服務體系的高照顧負荷家庭進行盤點。

新北市中和區3日傳出人倫悲劇，楊姓高風險家庭被鄰居察覺從春節前迄今久無動靜，透過里長聯繫破門進入查看才發現，母親與2名兒子已經死亡多時，僅罹患失智者的 8旬老翁存活，造成「一家四口三死」悲劇。

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衛福部次長李麗芬主持檢討會議，請新北市政府就事件發生始末、處理情形、檢討結果進行說明，並邀請專家學者及相關網絡單位討論，且提出精進作為。

衛福部社會及家庭署表示，面對高齡社會，家中有長者、身心障礙者須照顧之家庭增多，更有照顧者本身是 65 歲以上高齡者，同時要照顧身心障礙家人。對於是類高照顧負荷家庭之協助，衛福部要求各縣市政府加強網絡合作、專業人員應落實到家面訪評估、強化鄰里支持系統，以及加強宣導，讓家庭照顧者瞭解相關服務並獲得協助，在專業人員協助下，減輕照顧壓力。

相關精進作為如下：

一、請各縣市政府立即落實社工、公衛護士等相關專業人員於執行各項服務措施時，須家庭訪視者，務必確實到宅訪視評估；對於服務資訊相對不熟悉或無接受服務意願之民眾應主動說明、積極協助，並精進社政、衛生、勞政系統與社區鄰里之跨網絡合作。

二、請各縣市於1個月內就最近1年內曾進入服務體系的高照顧負荷家庭(如：家中有 2 名身心障礙者、精神疾病患者、符合高照顧負荷指標之脆弱家庭)，瞭解其家庭照顧負荷及需求，以即時引入相關資源協助；3個月內盤點未進入服務體系但具高照顧負荷之家庭，造冊並結合鄰里系統定期關懷，倘發現有福利需求應即進行通報。

三、為提升服務品質，後續將透過教育訓練，精進相關專業人員服務技巧與風險評估能力，並透過宣導，讓民眾了解相關服務並獲得協助，且通盤檢視目前各項服務機制，以能及早發掘潛在服務需求之家庭，適時給予家庭支持與協助。

衛福部為讓老人、身心障礙者獲得適切照顧，並減輕家庭照顧者負荷，已推動長照2.0、家庭照顧者相關支持服務，民眾如需要諮詢或服務，均可就近洽社福中心協助。

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