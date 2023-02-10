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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

個資外洩案頻傳　民眾黨團：蔡政府應盡速設獨立專責機關

▲民眾黨團10日舉行「還要等多久？加速成立個資保護機關」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨團10日舉行「還要等多久？加速成立個資保護機關」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

2022年10月至今，台灣爆發包含駭客兜售逾2300萬筆戶政資料、健保署官員涉盜賣民眾個資、華航個資外洩、iRent個資外洩等4起以上重大資安事件。對此，民眾黨立法院黨團今（10日）召開記者會，要求政府儘速增設獨立性專責個資保護機關，應對來自民間越發頻繁的資安風險，提供具體有效的維安策略，避免類似案件一再上演。

黨團副總召賴香伶表示，近年台灣公務機關發生多起重大個資外洩事件，卻因缺乏法源依據，無法裁罰管理疏失的公務機關；若是非公務機關個資外洩，主管機關也僅能按次進行最高20萬元的行政罰鍰，受害民眾提起集體訴訟還設有求償金額上限，事前監督與事後追償力道都明顯不足，台灣缺乏專責機關進行資安事前規劃、事後主動調查及定期檢查，往往要等到民眾受害，個資外洩的事實才會被披露。

賴香伶指出，參考韓國及新加坡經驗，多將裁罰依據納入個人資料保護法，以法條明確規範，民眾黨團本會期開議當週已將《個人資料保護委員會組織法》送入院會，希望設置獨立監管單位，主動調查重大個資外洩案件、依法裁罰，未來也會推動《個人資料保護法》修法流程。

立委陳琬惠直言，資安界過去不斷宣導「配置錯誤」是雲端安全議題最普遍的威脅，然而從近期iRent數十萬筆用戶個資外洩來看，政府與民間企業依舊輕忽資料管理安全，且現下個資處理業務被層層外包，民眾無法明確得知使用者，未來《個資法》應強化保護策略，並建立明確揭露原則，要求非公務機關提出安全維護計畫、建立定型化契約。

陳琬惠表示，日前台灣戶政資料外流，被不法份子放在網路上兜售，不只國人權益受到侵害，嚴重的話還可能釀成國安危機。有很多方法與策略能解決台灣資安困境，像美國就採取「永不信任，一律驗證」的零信任架構，政府要拿出務實的資訊發展路徑與策略，專責機關成立之前，主責數位發展的唐鳳部長與數發部不能只會外宣與內宣，做好個資管理，資訊發展才能安全進步。

以視訊出席的立委吳欣盈表示，民眾反映個資外洩企業都不會依法通知，只有接到詐騙或行銷電話，才發現資料外流，台灣《個資法》根本沒有落實。此外，《個資法》規定超過20位當事人授權，才可提起集體訴訟，實務上很不方便，歐盟的「一般資料保護規則」（GDPR）授權公益團體可主動訴訟，相比之下更有效率。

吳欣盈直言，曾與數發部、國發會、健保署、資策會等相關單位開過3次會議，研議修正《個資法》，可是國內沒有獨立專責機關，各個部會互踢皮球，吳欣盈日前針對數發部和國發會，提出3預算案，要求政府精進資安及研議導入GDPR。無論政府還是企業，都要做好準備迎接數位融入生活的新時代，唯有修法強化個資安全與民眾權益，國人才能沒有後顧之憂。

民眾黨團呼籲，台灣資安問題頻傳，雖然國發會今年2月6日承諾將在一個月內提出專責機關籌備期程，但是新內閣任期有限，組織整備時間非常緊迫，請中央儘速成立獨立專責機關，完善個資法關於資安維護與事後求償的修正，才能有效保障國人個資安全。

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