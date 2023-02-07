民眾黨團反對蔡政府「亂撒紅包」　提4訴求：台電虧損不該全民共享

▲民眾黨團「分享經濟果實還需實踐分配正義」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

立法院新會期將審查《全民共享條例》，民眾黨立法院黨團今 （7日）呼籲蔡政府應以「社會公平正義」原則分享經濟果實，減輕弱勢民眾生活負擔，扶植中小企業發展，在撥補台電及勞保的同時，提升電網韌性，並及早推動勞保改革。

民眾黨團7日上午舉行「分享經濟果實還需實踐分配正義」，反對《全民共享條例》內有包山包海的空白授權。民眾黨團提四點訴求，第一，民生經濟脆弱，應從結構上根本解決問題；第二，調整經濟結構，發展更高附加價值、環境友善的產業，並建立企業的社會責任感；第三，不該包山包海，應專注弱勢群體，增加撥補勞健保基金的撥補比例；第四，台電虧損不該全民共享，若要撥補台電，應同時強化供電穩定及電網韌性。

記者會幹事長張其祿指出，2023年民生經濟面臨高風險、高壓力，更遑論受疫情拉低生活品質、亟待救助的弱勢群體，因此他必須向政府呼籲維持整體經濟均衡原則的重要性，針對《全民共享條例》落實社會重分配，不該再讓該條例包山包海、充斥空白授權，抹煞原本與民共享的美意。

對於撥補台電的500億元，超過預計分配給勞保的300億元及健保的200億元，張其祿表示，填補因政策錯誤導致的台電虧損，甚至比事關千萬勞工的勞保年金及全民健保還重要？請別再恣意拿捏總統蔡英文「心裡最軟的一塊」。

黨團總召邱臣遠則指出，截至今年1月，實施無薪假企業仍超過2000家、影響1萬5190人；去年企業大量解僱案件通報數共261案，解雇人數9862人，其中有230家是企業規模在200人以下的中小企業，共影響7505人，占總解雇人數的76%；若依行業別來看，遭前三名分別為製造業、住宿及餐飲業、批發及零售業，可見中小企業、製造業及民生產業仍是政府最需要關注的部分。

邱臣遠也指，中小企業就業人數佔全國就業人口近8成，政府不能只看到「護國神山」，更要兼顧中小企業這座「護國山脈」。

黨團副總召賴香伶表示，經濟成長全民共享，但不能因為是喜事就亂撒紅包，同樣也不能因為發紅包給全民共享，就忽略國家整體財政最需要補貼的地方，期待政府再通盤考量預算分配。