兔年才開始　就爆棄養潮「增加了5倍」！愛兔協會頭痛：真夭壽

▲台灣愛兔協會表示，近來假拾獲真棄養的案件非常多。（圖／翻攝自FB／台灣愛兔協會）

網搜小組／鄺郁庭報導

今年是農曆兔年，但才剛過完年沒多久，台灣愛兔協會就頭痛發文，「真妖獸……兔兔棄養增加了五倍」，讓許多兔奴不捨又氣憤，「兔年兔子災難，一堆小朋友覺得小小的可愛就養，然後後來發現怎麼變這麼大隻」、「最近夜市無良攤販旁，都是一整群家長和小朋友」、「兔年棄養兔子，不怕不吉利嗎？」

台灣愛兔協會9日在粉專發文，頭痛指出兔子棄養數「增加了五倍」，回想去年1月時救援了13案，沒想到今年1月接獲的棄養通報，竟高達67件，忍不住無奈直呼「真妖獸……」，其他人看了也超氣，「為什麼要棄養咧」、「沒那個心就不要養，為何要這樣做？可惡！」

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貼文讓兔奴超心疼，「兔子真的很乖又可愛，拜託別再棄養了」、「照顧生命真的是一件浪漫的責任，我家的7歲了，最近發生癲癇生病，頻頻進出醫院，也沒想過要放棄，能力所為盡最大的責任，真的還是希望能養到終老，好好的說再見」、「愛牠就別棄養、虐待，兔兔很可愛。」

還有網友直嘆，兔年根本是兔子的災難，「兔年的棄養潮真的暴增了，棄養者一定會得到報應的，看到這個動態好難過」、「今年兔年就買來玩的嗎？這波風潮太可怕了」、「實在是太多不負責任的人，沒有做好功課，沒有思慮周全，衝動飼養」、「當初要養兔子時是想兔年討吉利，現在棄養了應該會衰運纏身吧！」