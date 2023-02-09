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阿里山3歲男童發燒「塞劑無用」！姨媽開2小時車送醫　急救無效亡

▲▼救護車,急診,送醫,119,急救,緊急醫療,傷患,病患,轉院。（圖／記者李毓康攝）

▲嘉義3歲男童發燒不退，家屬緊急開車送醫，但仍宣告不治。（示意圖／記者李毓康攝）

文／中央社

（中央社記者黃國芳嘉義市9日電）嘉義縣阿里山鄉里佳村3歲男童7日發燒，家屬駕車逾2個小時送醫，不料，中途已無心跳，到院急救仍不治；經檢警會同法醫相驗，男童有腦性麻痹病史，死因為心肺衰竭自然死亡。

檢警今天表示，3歲男童7日上午發燒，男童母親以退燒塞劑及溫水擦拭身體均無法退燒，隨即由男童姨媽駕車準備送到山下的嘉義市醫院就醫，不過送醫途中，男童已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，約逾2個小時後到院，雖經急救仍宣告不治。

檢方指出，檢警昨天會同法醫相驗，男童有腦性麻痹病史，死因是心肺衰竭，為自然死亡。

警方表示，男童一家住在阿里山鄉里佳村較偏僻地區，僅有4、5戶住家，若駕車到最近的阿里山鄉樂野村的醫療站，車程也需要1個小時；男童出生時，被診斷患有腦性麻痹，身體狀況比一般孩童差。

警方指出，男童母親當時以為兒子只是一般感冒發燒，便由妹妹駕車戴送下山就醫，不料，病情急轉直下，中途就發現無呼吸心跳，最後到醫院急救仍不治。

警方表示，里佳村屬於阿里山鄉較偏僻區域，一般村民身體病痛，若家中沒有交通工具或獨自1人在家，警方通常會利用警車載送，並於中途與嘉義縣消防局的救護車會合接駁送醫，若到最近的阿里山醫療站，時間約可節省30分鐘左右。

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