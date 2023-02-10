風向逆轉？　郭正亮曝夏立言訪中關鍵：總要有人去談

▲國民黨副主席夏立言9日傍晚在北京釣魚台國賓館與中國國台辦主任宋濤進行會談。（圖／國民黨提供）

實習記者李密／台北報導

國民黨副主席夏立言一行於昨（9日）拜會中國國台辦主任宋濤，會談中提出「三大訴求和關切」，呼籲落實並維護兩岸過去已達成的民生協議，降低兩岸交流可能的不便和成本，追求和平穩定。對此，前立委郭正亮表示，不同於去年夏立言訪中，這次國民黨內沒有聲音，他認為只要海基會、海協會兩會交流正常，就可避免鳳梨、釋迦被禁，「總是要有人協助解決問題。」

隨著兩岸關係日益緊張，海基會功能不斷弱化、存廢問題頻傳，對於昨夏立言訪中，郭正亮9日在節目《國民大會》直指，海基、海協會要互動的關鍵是陸委會、國台辦關係要好，不然海基、海協也是「已讀不回」。他透露他在海基會認識蠻多人，他們想做事，但因為陸委會、國台辦吵成這樣，所以海基會就變成「冷衙門」。

他指出，夏立言去年8月26日訪中，國民黨內部罵成一團，且因時值選舉，因此所有縣市長都會說是他不對。相較今年訪中，國民黨裡面沒有聲音，「總是要有人協助解決問題，且不要說政治的，至少經濟的要有人去談吧？」以先前中國對鳳梨釋迦祭出禁令為例，郭正亮認為只要海基、海協交流正常，絕對不會有這個問題。「農業的問題怎麼會不能談呢？這個又不敏感。」

此外，郭正亮根據台灣民意基金會的民調資料表示，總統蔡英文2020年兩岸議題民調達到最高值，滿意度71%，但今年1月跌至30%，因此他認為，在2014年太陽花學運後，兩岸議題一直是民進黨的強項，但現在又變成國民黨的強項了。