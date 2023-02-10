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口罩全面解禁？台大醫分析：4月公共運輸可免戴　醫療機構管制回不去

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▲室內口罩鬆將綁政策，不過搭乘大眾運輸交通工具還是要求要戴，資料照。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心昨（9）日終於宣布室內口罩於2月20日鬆綁，不過仍有「醫療照護機構」與「公共運輸及特定運具」等兩大場域被要求一定要戴，其餘則恢復民眾自主。至於何時可以全面鬆綁？台大醫院小兒感染科主治醫師黃立民表示，大眾運輸工具至少4月以後，等冬天過去、呼吸道感染疾病比較少的時間點去做會比較好，至於醫療院所機構戴口罩則可能會持續管制，回不到過去。

▲▼2/9室內戴口罩規定放寬規畫。（圖／指揮中心提供）

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▲室內戴口罩規定放寬規畫。（圖／指揮中心提供）

口罩第二階段鬆綁2月20日實施，根據指揮中心規劃，管理強度分為三種，分別是一定要戴、建議要戴以及自主決定戴。其中指定場所仍應戴口罩有2大場域，分別是「醫療照護機構」包含醫療、醫事、老人福利、長期照顧服務、榮譽國民之家、兒童及少年服務、身心障礙福利機構，另則是「公共運輸及特定運具」包含車廂、船舶、航空器等運具及場站。

至於何時可以全面口罩解禁？黃立民受訪表示，新冠疫情短期不會離開，仍然是一個嚴重問題，戴口罩也算好事情，如果要說一個時間，至少要等冬天過去、呼吸道感染疾病比較少的時間點，至少4月以後去做會比較好。而醫療機構方面，黃立民則認為將來都會有一定程度的管制，想要回到疫情以前完全不管制，可能不會發生。

指揮官王必勝記者會中則提到，口罩放寬措施未來會持續推動，最後一階段將取消強制措施「都是由大家自主去戴」，就沒有強制戴的時候，會持續觀察第二階段實施情形再往下推動下去。

▲▼2/9放寬室內口罩規定。（圖／指揮中心提供）

▲須全程戴口罩場合，與建議戴口罩狀況。（圖／指揮中心提供）

防疫政策調整下一步將是確診者隔離、通報定義鬆綁。行政院首席防疫顧問張上淳9日表示，還是要觀察疫情狀況、國際趨勢、病毒變化等，如果情況良好，後續確診者不再用強制隔離，擬改為建議性、在家休息等模式，都還在考量當中，但還沒有確定的時間點。

黃立民則認為，確診者取消隔離還是有其防疫效果，如果要改為非強制，建議也是要等4月以後，而且應該觀察疫情是否緩和，如果疫情往下掉，單日確診低於萬例，會比較合適。

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