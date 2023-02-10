小資女請生理假遭刁難！要求看「帶血衛生棉」崩潰…雇主下場慘了

▲女性生理假雇主不得要求提出證明。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

依照性別工作平等法規定，女性員工若因生理期導致工作有困難，每個月可以請1天生理假。不料新北市勞工局接獲民眾投訴，請生理假被不斷刁難，像是要求診斷證明、驗試紙等，雇主的下場也曝光了。

據了解，生理假在《性別工作平等法》91年3月8日就施行，請假無須提出醫療機構或醫師證明，不過仍有許多企業知法犯法，宣稱「我們公司沒有生理假」，或是不敢拒絕員工申請，變相以其他方式刁難，這些都已違反法令。

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事實上，雇主刁難員工請生理假的案例頻傳，有飯店女櫃台請生理假，被經理要求提出診斷證明；也有電話行銷的勞工請假，主管為了業績只准半天假；還有人被要求當日親自到公司填寫假單，否則以曠職論；更扯的是，有員工生理假隔天上班，被女性主管帶去醫院看婦科，甚至有公司要求須驗試紙才能請假，因受影響勞工眾多，均開罰10萬元。

勞工局舉例，生理假比照病假薪資減半發給，超過3天併入病假計算，有些雇主以為生理假算病假，因此要求勞工提出證明，但《性別工作平等法施行細則》第13條在103年修正時，就明確指出「經期不適症狀難以用客觀判斷或儀器檢查，縱使就醫，醫師也是根據病人描述生理症狀而診斷，而每個人對疼痛的忍耐程度不同，也難以區分忍耐程度，因此在認定上十分困難。為使生理假的設置符合維護女性受僱者身體健康意旨，雇主不得要求提出相關證明文件」。

另外，依《性別工作平等法》第21條規定，女性受雇者每月請生理假1日，雇主不能拒絕，也不能有其他不利的處分，雇主要求請生理假須附證明或其他形式的刁難，都是違法行為，若查證屬實，最高可處30萬元罰鍰。

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