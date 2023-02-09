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為何星雲大師採「坐塔荼毘」安葬？　5疑問佛光山給答案了

▲圖為星雲大師的真身坐塔，設計源於印度拘尸那揭羅城中的涅槃塔。（圖／趙啟超提供）

▲圖為星雲大師的真身坐塔，設計源於印度拘尸那揭羅城中的涅槃塔。（圖／趙啟超提供）

記者許宥孺／高雄報導

佛光山開山星雲大師於2月5日圓寂，享耆壽97歲。曾一度傳出大師生前交代，要採「坐缸」方式圓寂，數年後開缸成「肉神菩薩」。對此，寺方澄清，事實上大師圓寂後皆遵從佛制和佛教儀軌進行，而莊嚴真身坐龕是考據佛經典故所設計的「涅槃塔」，並採「坐塔荼毘」的模式，永久安葬於佛光山萬壽園。

一代宗師殞落，許多人都很好奇星雲大師的後事如何安排，像是大師為何是「坐塔茶毘」、坐龕是依循什麼典故？佛光山妙熙法師就一一提出解答。

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▲星雲大師。（圖／陳碧雲提供）

▲星雲大師享耆壽97歲。（圖／陳碧雲提供）

妙熙法師指出，星雲大師12歲出家，至今僧臘85載，通達佛教教理、儀軌。他囑咐弟子，圓寂後所有備辦事項，皆遵從佛制和佛教儀軌進行。

妙熙法師表示，星雲大師法體真身的坐龕，質樸莊嚴，未曾見聞，其實是考據佛經典故後，所進行設計的涅槃塔。大師法體真身坐入塔中，七日後荼毘火化，為「坐塔荼毘」，並非外界所傳坐缸圓寂，數年後開缸成為肉身菩薩的模式。

Q：為何大師是坐化？

所謂「坐化」，是指修行成就之人，於臨終之時，端坐至命終，又稱「坐逝」。「坐化」不同於凡俗，有兩個原因：一是臨終時的姿勢是坐著，而一般人則是躺著；二是表示善終，臨終時沒有痛苦。佛教稱為「恬然」、「怡然」，坐化後之遺體一般予以火化。

Q：坐缸與坐塔又有何不同？

「坐缸」，是佛教的複合詞，即「坐化」與「缸葬」的合稱。所謂「缸葬」，又稱「甕棺葬」，是指將往生者放入陶製容器中安葬。此文化可追溯到距今約5000~7000年的仰韶文化時期，因該時期的彩陶工藝十分發達。

「缸葬」文化早在佛教傳入中國之前，就已經流行在黃河流域。佛教將「坐化」與「缸葬」結合起來，最早出現於明代。

這次星雲大師並非坐缸，而是坐塔，並且在7日後進行真身火化。

Q：什麼是「塔」？

將「舍利」收藏在金屬，或石質、陶質的容器中，埋在地下，稍稍高出地面，即稱為塔，塔是高顯的意思。而收藏舍利的塔，即稱為「舍利塔」。印度這種舍利塔，就是中國寶塔的來源。

Q：星雲大師所坐的是什麼塔？

大師坐龕設計為「涅槃塔」，此設計源自印度北方的拘尸那揭羅城中的涅槃塔。拘尸那揭羅古城是佛陀最後說法、入滅，以及八王分舍利的地方，城中現存建築包括涅槃寺、涅槃塔、蘭巴爾塔及多座佛塔遺蹟。

涅槃寺1867年由英國考古學家卡萊爾發現並發掘。1876年和1956年進行大規模修復，是一座白色橫筒狀建築，四周開有圓形小窗，內供奉的五世紀臥佛像。

涅槃塔位於涅槃寺後面，傳說該塔是佛陀涅槃的處所，存有佛陀舍利。原塔應為玄奘大師記載的阿育王塔，後來遭到毀損。19世紀被發掘，1927年緬甸佛教徒出資重建。「涅槃塔」塔高2.74公尺，為米白色覆鉢式塔，表面光滑，無雕刻。

Q：為何大師要在七日後荼毘？

荼毘，是梵語的發音，就是火化、火葬的意思，主要是指僧人往生後的火葬。據《大般涅槃經》記載，佛陀在涅槃之時，本來一天內就要火化，後來延至7日才火化。大師選擇7日後火化，也是有所依據。

▲星雲大師坐龕設計為「涅槃塔」，此設計源自印度北方的拘尸那揭羅城中的涅槃塔。（圖／123RF）

▲星雲大師坐龕設計為「涅槃塔」，此設計源自印度北方的拘尸那揭羅城中的涅槃塔。（圖／123RF）

▲星雲大師報身雖然圓寂，給眾弟子留下無限的緬懷追思。（圖／佛光山提供）

▲星雲大師報身雖然圓寂，給眾弟子留下無限的緬懷追思。（圖／佛光山提供）

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