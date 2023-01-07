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社會 社會焦點 保障人權

少女脫口「阿嬤躲冰箱」　揭惡父藏屍4年詐領73萬補助...下場曝

▲▼ 新北男把媽媽遺體塞冰箱 。（圖／記者陳雕文攝）

▲新北八里區去年8月傳出1名男子將去世母親遺體以「V字型」藏在冰箱藉此詐領政府補助。（資料圖／記者游宗樺翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

新北市去年驚傳「冰箱藏屍案」！1名少女與老師聊天過程，提及「阿嬤在冰箱不肯出來」讓老師震驚不已，警方在其家中發現蔣姓阿嬤遺體以V字型被放在冰箱下層，已成乾屍，也意外曝光男子為領取政府補助，才隱匿母親死亡事實，士林地檢署偵結，認藏屍男3.8年詐領73萬餘元補助，依偽造文書等罪提起公訴。

起訴指出，蔣姓阿嬤於2017年10月25日經送往醫院急診，已身體僵硬無反應，經搶救仍回天乏術，遺體由兒子帶回。

阿嬤66歲的兒子明知母親病逝，為領取母親社會福利津貼，未辦理死亡登記、除戶登記，而是將遺體冰在租屋處冰箱冷藏室，營造出母親還在世假象，並在2017年、2019年偽造母親用印向新北市政府社會局請領社會福利津貼，包括低收入戶補助、弱勢補助、租金補助、老人重陽金、老人健保，3.8年領取73萬8008元，另詐領八里區公所水電補助2880元及生活補助金11000元，總計75萬1808元。

檢方根據藏屍男供述、醫院急診病歷、新北市社會福利資格等，認男子偽造母親簽名、印章租屋，藉此領取各種補助款，依行使偽造私文書罪、詐欺取財罪提起公訴，建請法院從一重詐欺取財罪論處，詐欺犯罪所得宣告沒收，如全部或一部不能沒收，將追徵其額。

全案因「藏屍男」就讀國中的女兒被家暴，去年8月16日在學校與老師訪談過程中，少女突開口說：「阿嬤躲在冰箱不肯出來」接著又不願詳談細節，老師驚覺情況不對，立刻通報社會局，社工當天前往少女住家了解情況，發現遺體呈現V字形被冰在直立式冰箱的冷藏室，當場報警處理。

藏屍男當時表示，自己盡心盡力照顧母親近16年，幾乎花光積蓄，自己並非喪心病狂，只是把冰箱當成墓，每逢初一十五都會買東西祭拜，真的是因為沒錢安葬母親，也沒有其他家人願意出手相助，才會出此下策，更強調「我如果說謊便天打雷劈」。

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