替兒卡位鋪路？民進黨3問林明溱　盼讓他回家當「好爸爸」

▲張志豪（右）、沈夙崢（左）舉行「喜歡嗎？爸爸選給你！」記者會。（圖／民進黨提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

南投縣立委補選將於3月4日進行，民進黨新聞部主任張志豪、南投縣議員沈夙崢9日舉行記者會，3問國民黨籍南投縣立委候選人林明溱：任用兒子林儒彬擔任縣長特助，是否有實際聘用和違法問題？豪擲數千萬為兒子買豪宅錢從哪裡來？參選立委是否為兒子卡位鋪路？呼籲國民黨主席朱立倫、林明溱向南投鄉親說明，提醒鄉親用選票讓林明溱回家當「好爸爸」。

民進黨今天上午舉行「喜歡嗎？爸爸選給你！」記者會。張志豪會中提3點質疑：第一，林明溱是否違法聘用兒子林儒彬擔任縣長特助，經手縣府各項建設，並以此身分出席各項動土、開工活動？第二，林明溱宣稱為兒子買5000萬豪宅是選舉補助款，但經推估從選舉補助款到縣長、立委薪水不吃不喝可能都不到5000萬的一半，怎麼買豪宅？

張志豪質疑，第三，林明溱卸下縣長後說了多次不選，這次又回鍋參選是否為林儒彬卡位，不管是安排林儒彬做縣府黑官，再到文宣品被發現印有林儒彬參選字樣，顯然都是為了兒子在鋪排立委選舉，但因為林儒彬民調低，所以乾脆自己重新提槍上陣，所以不要再騙了，請說清楚講明白。

沈夙崢則補充，林明溱的參選是欺負南投人、看不起年輕人，把年輕人趕出南投之後，又想隻手遮天，替兒子鋪路。她指出，首先，林明溱擔任縣長時，聘林儒彬為縣長特助，這位特助出席所有活動、參與所有會勘，決定很多開發案的金額，包括共融式公園爭取、松嶺之星開發案，都是林儒彬掛布條自稱是由他推動的，這些就是明顯干預縣政，請問林明溱前縣長，「憑什麼讓兒子進入南投縣政府來干涉南投縣的發展？」

沈夙崢說，第二，林儒彬曾經擔任過國民黨南投縣黨部主委，過程沒有進行選舉，而是突然以新聞稿發佈，林明溱可說是為了兒子盡心盡力，「不照顧南投縣的年輕人，只照顧你兒子林儒彬」，在林明溱執政8年下，南投縣沒有蓋任何一棟青年住宅、社會住宅，家裡卻蓋了兩棟豪宅。

沈夙崢表示，最後，從這次林明溱的競選小物中可以看到，林儒彬是真的要參選南投立委補選，最早的版本上面印製的是「立法委員候選人林儒彬」，但民眾現在收到的是「立法委員補選候選人林明溱」，這代表了一開始就是林儒彬想參選這席立委，卻因民調過低，林明溱怕會斷了林家的政治路，所以決定老身出馬、親自上陣，但這個舉動，斷掉的是國民黨內年輕人繼續向上為社會服務的機會以及南投縣年輕人的被剝奪感，請林明溱說清楚，「你的年輕人是不是只有林儒彬，過去8年在你的執政下，南投年輕人不斷外移，這件事情你要如何交代？」

沈夙崢強調，林明溱過去8年身為南投縣長，對南投沒有開發及建設，到現在要參選立委，才大開政見，表示要蓋公園、運動館，「過去8年身為行政首長都沒有辦法做到的事情，未來8個月，又能為南投做些什麼？爭取什麼？」這8個月根本就是在為林儒彬卡位、找工作。