前英超球星仍失聯！一度傳獲救　球隊急奔醫院卻「找不到人」

▲前英超足球明星阿特蘇（Christian Atsu）至今仍下落不明。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

土耳其南部與敘利亞6日發生規模7.8強震，已知死亡人數超過1萬5383人，同時有大批土耳其國家級運動員失聯，疑似被埋。而前英超足球員阿特蘇（Christian Atsu）也受困於倒塌建築物中，然而日前雖有消息稱，他已順利被救出，並送往醫院接受治療，但他的經紀人稍早再度證實，俱樂部隊醫親自前往醫院卻沒有發現阿特蘇的身影，也就是說他至今仍下落不明，生死未卜。

根據《鏡報》報導，迦納籍前英超球星阿特蘇的經紀人賽切爾（Nana Sechere）表示，最後一次接到他的消息是在5日深夜，當時阿特蘇正和他的隊友在朋友的公寓內打牌，直到6日凌晨3時半。隨後他便返回自己所住的公寓，路程約30分鐘，大約4時才到家。沒想到20分鐘後就發生大地震，而公寓則是直接被震垮。

賽切爾直言，「我什麼事都不知道，直到早上5時接到俱樂部長官的電話，問我是否知道阿特蘇在哪裡，並告訴我阿特蘇所居住的公寓已經倒塌，且完全聯絡不上他。」賽切爾當時人正在倫敦出差，不在土耳其，因此根本無法確定消息，只能默默祈禱，地震發生時阿特蘇並沒有熟睡。

阿特蘇住在一棟11層樓公寓的9樓，然而事發後，他的經紀人都還未能與他取得聯繫。在地震發生的數個小時前，阿特蘇才在比賽中踢進一球，並幫助球隊哈塔伊體育（Hatayspor）取得勝利，而這個地震也重創了哈塔伊體育的基地。

在阿特蘇受困20多個小時後，有消息傳出，他已成功獲救，並被送往醫院治療，而該消息也被球隊經理證實。但根據《紐約時報》報導，俱樂部的隊醫接獲消息後，親自前往醫院，卻依然找不到阿特蘇的下落，目前還無法確定他究竟是尚未獲救，還是只是因為災區醫院情況混亂而找不到人。

迦納駐土耳其大使艾許特奧登通（Francisca Ashietey-Odunton）證實此項消息，她表示，土耳其外交部仍在眾多的醫療設施中尋找阿特蘇的下落，而她本人則是因為道路與機場關閉，無法親自從首都安卡拉前往災區。