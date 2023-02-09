「台灣隊」聽微弱聲音！5小時救出土耳其女　恢復生命跡象

記者張君豪、陳俊宏／連線報導

土耳其和敘利亞邊境規模7.8強震，根據外電最新報導，已造成超過1.2萬人死亡。台灣搜救隊前往當地搜救，在瓦礫堆中聽到微弱聲音，耗費5小時救出一名受困女子，經現場急救已恢復生命徵象，送往醫院治療。

▼台灣搜救隊在瓦礫堆中救出一名女子。（圖／記者張君豪翻攝）



台灣內政部消防署接獲土耳其強震災情後，立即組織搜救隊前往災區協助，分別派出兩批搜救隊前往救援，共計130人、5隻搜救犬。

▲▼台灣搜救隊救出一名女子。（圖／記者張君豪翻攝）



搜救隊於阿德亞曼（Adiyaman）進行搜救，於當地時間下午3時40分，在倒塌建築下聽到微弱聲音，發現是一名受困女子，搜救人員及隨隊醫師立即展開搶救作業，並持續監測受困者身體狀況。

由於受困者肢體遭嚴重緊壓，現場作業空間狹小，受困狀況複雜，搜救人員利用破壞器材嘗試協助女子脫困，受困者一度失去生命徵象。所幸搜救人員於當晚8時40分將人救出，經現場急救已恢復生命徵象，並於晚間9時20分送達阿德亞曼培訓及研究醫院（Adiyaman eğitim ve araştirma hastanesi）治療。

▲▼台灣搜救隊前往土耳其救災。（圖／記者張君豪翻攝）

