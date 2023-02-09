　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「台灣隊」聽微弱聲音！5小時救出土耳其女　恢復生命跡象

記者張君豪、陳俊宏／連線報導

土耳其和敘利亞邊境規模7.8強震，根據外電最新報導，已造成超過1.2萬人死亡。台灣搜救隊前往當地搜救，在瓦礫堆中聽到微弱聲音，耗費5小時救出一名受困女子，經現場急救已恢復生命徵象，送往醫院治療。

▼台灣搜救隊在瓦礫堆中救出一名女子。（圖／記者張君豪翻攝）

微弱呼救聲！「台灣隊」5小時救出土耳其1女　恢復生命跡象。（圖／記者張君豪翻攝）

台灣內政部消防署接獲土耳其強震災情後，立即組織搜救隊前往災區協助，分別派出兩批搜救隊前往救援，共計130人、5隻搜救犬。

微弱呼救聲！「台灣隊」5小時救出土耳其1女　恢復生命跡象。（圖／記者張君豪翻攝）

▲▼台灣搜救隊救出一名女子。（圖／記者張君豪翻攝）

微弱呼救聲！「台灣隊」5小時救出土耳其1女　恢復生命跡象。（圖／記者張君豪翻攝）

搜救隊於阿德亞曼（Adiyaman）進行搜救，於當地時間下午3時40分，在倒塌建築下聽到微弱聲音，發現是一名受困女子，搜救人員及隨隊醫師立即展開搶救作業，並持續監測受困者身體狀況。

由於受困者肢體遭嚴重緊壓，現場作業空間狹小，受困狀況複雜，搜救人員利用破壞器材嘗試協助女子脫困，受困者一度失去生命徵象。所幸搜救人員於當晚8時40分將人救出，經現場急救已恢復生命徵象，並於晚間9時20分送達阿德亞曼培訓及研究醫院（Adiyaman eğitim ve araştirma hastanesi）治療。

微弱呼救聲！「台灣隊」5小時救出土耳其1女　恢復生命跡象。（圖／記者張君豪翻攝）

▲▼台灣搜救隊前往土耳其救災。（圖／記者張君豪翻攝）

微弱呼救聲！「台灣隊」5小時救出土耳其1女　恢復生命跡象。（圖／記者張君豪翻攝）

ET快訊
明雨區擴大！下周「回到8℃冬天」　最冷時間曝
「台灣隊」聽微弱聲音！　5小時救出土耳其女
重大突破！　「台灣隊」前進土耳其正式列入聯合國官網

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「台灣隊」聽微弱聲音！5小時救出土耳其女　恢復生命跡象

新北男手機藏前女友9部私密片！2女要「告爆他」法官細看完判無罪

又見球棒隊！林口20黑衣人60秒砸車閃電落跑　警逮8人

快訊／被爆歧視原民　桃園市警局「火速調職」所長

酒駕越雙黃線「2車對撞」！車身凹大洞輪胎噴飛　2人受傷送醫

降肉！國道貨車驚魂記　防撞桿掉滿地慘遭輾

宜蘭男酒駕遇攔查挫屎在褲底！暴怒挖屎「抹員警臉上」

巷道成私有地！民宅外牆被貼「私有財產」　里長協調變「事主」

王偉忠的餐廳遭小偷　收銀機7萬6千元被一掃而空

女業務吞2萬保費！害客運司機「車禍沒理賠」　檢察官要她賠13萬

搜救員成功挖出多名孩童　瓶蓋給水！暖喊：別放棄

隋棠最新回應「不想刺激鄰居太太」　反擊樓下鄰居列7罪狀嗆高傲胡言

台第二梯搜救隊抵土耳其　90人＋2汪英雄挺進災區

阿公人生的畢業典禮！　金孫踩罐對喝溫柔告別

瓦礫堆中尋獲奇蹟女嬰　勇母「搏命產子」後離世

霸道貓闖龜宅「單手壓制」屋主　殺氣回眸望鏡頭！網笑：狠角色

動員10人扛170公斤邯鄲爺　他為老闆祈福！喊明年再來

台灣汪汪隊帥氣執勤身影曝　挺災區鑽瓦礫堆「搜索希望」

台中驚見「幽靈火箭」鱷雀鱔　身長120cm整排利齒超嚇人

台灣自己種出藍莓了！阿里山產地直送　「昨天還在樹上」新鮮嚐得到

「台灣隊」聽微弱聲音！5小時救出土耳其女　恢復生命跡象

新北男手機藏前女友9部私密片！2女要「告爆他」法官細看完判無罪

又見球棒隊！林口20黑衣人60秒砸車閃電落跑　警逮8人

快訊／被爆歧視原民　桃園市警局「火速調職」所長

酒駕越雙黃線「2車對撞」！車身凹大洞輪胎噴飛　2人受傷送醫

降肉！國道貨車驚魂記　防撞桿掉滿地慘遭輾

宜蘭男酒駕遇攔查挫屎在褲底！暴怒挖屎「抹員警臉上」

巷道成私有地！民宅外牆被貼「私有財產」　里長協調變「事主」

王偉忠的餐廳遭小偷　收銀機7萬6千元被一掃而空

女業務吞2萬保費！害客運司機「車禍沒理賠」　檢察官要她賠13萬

42歲孫淑媚太凍齡！　親揭保養秘方「竟拿食用油直接擦臉」

肯驛旅遊結合星宇航空與沖繩海麗克蘭尼酒店　推星海之戀4日遊

撩到心癢！12星座男「最禁不起的誘惑」　辣妹一摸…他扛不住了

靠特斯拉狂賺1500億！大金主加碼30億投資推特　估3倍報酬

搭機1動作被訓斥　台大醫：出國請當個有水準台灣人

每天喝茶有益健康？營養師證實：有2大好處！但溫度要注意

郭台銘參選2024有3前提！　「回鍋國民黨參選」2門檻難過

「台灣隊」聽微弱聲音！5小時救出土耳其女　恢復生命跡象

正妹Coser脫了「大G溢出比基尼」　網封新一代南半球女王

白宮：持續協助台灣防禦　美中衝突非不可避免

受不了假掰直播主喊我素顏　網紅「看不爽」直接亂入惡搞

社會熱門新聞

消防夫妻勒索麥當勞7千萬　檢批藉此買房

女兒見爸摩鐵集點卡疑外遇　結局翻車

員警聽到了！隋棠家「踱步聲」約2秒

繪師擺攤賺10多萬騎車噴飛　隔天再賺13萬也被偷

國2事故最新視角！轎車遭水泥車壓扁　駕駛宣判腦死

獨／兒遭槍殺！媽媽心碎問案情　警諷：原住民就是要錢

快訊／被爆歧視原民　所長被火速調職內勤

他手機藏2任女友私密片！法官看完判無罪

警證實隋棠擾鄰畫面曝　敲門勸導被已讀不回

即／性愛片持續外流　軍官情侶開正式提告

16歲少年中彈亡家屬控遭警歧視　所長委屈發聲了

海軍也爆性愛片！輔導長偷吃女下士被抓包

外拍高中妹變拍A片！噁爛攝影師50萬換免囚

酒駕越雙黃線2車對撞！2人受傷送醫

更多熱門

相關新聞

土耳其強震前　驚見鳥群恐慌亂飛

土耳其強震前　驚見鳥群恐慌亂飛

不少人相信，天災來臨前，許多動物會提前預知，進而做出異常行為。土耳其6日清晨發生7.8強震前，有民眾拍下市區中突然出現大量鳥群在空中亂飛，似乎預知到有什麼事情即將發生，影片一出立刻引發網友熱議。

土耳其徵收20多年「地震稅」災民怒：錢花去哪

土耳其徵收20多年「地震稅」災民怒：錢花去哪

日專家：土耳其強震「能量恐未全部釋放」

日專家：土耳其強震「能量恐未全部釋放」

桃市特搜大隊整裝待發　隨時可前往土耳其

桃市特搜大隊整裝待發　隨時可前往土耳其

921地震土耳其救難隊曾助台　他慨捐百萬救災

921地震土耳其救難隊曾助台　他慨捐百萬救災

關鍵字：

土耳其強震

讀者迴響

熱門新聞

壽司郎屁孩自願退學　原因曝光

快訊／劉亞仁驚爆非法用藥！　公司證實：積極接受調查

獨／A先生前屋主住10年沒怨噪音　隋棠豪宅仲介：社區都知誰是惡鄰

學生遭大媽逼讓博愛座！台鐵回應了

消防夫妻勒索麥當勞7千萬　檢批藉此買房

起底隋棠鄰居「花這金額買下」！網秒懂：難怪這麼氣

鄰居怒提「隋棠7罪狀」開戰了！揪1證據照反擊

下周雪崩式降溫！一天驟降10°C

口交恐罹喉癌、11種性病！先刷牙竟是錯的

包皮包住18年！醫一褪下…他嗨喊「從沒有這感覺」爸媽羞爆

終於等到「室內脫口罩」！王必勝證實明天記者會宣布

女兒見爸摩鐵集點卡疑外遇　結局翻車

隋棠「人設是好好太太」　她4字戳破盲點

台鐵車廂餵母乳！大媽酸「餓一下又不會死」

員警聽到了！隋棠家「踱步聲」約2秒

更多

最夯影音

更多
搜救員成功挖出多名孩童　瓶蓋給水！暖喊：別放棄

搜救員成功挖出多名孩童　瓶蓋給水！暖喊：別放棄
隋棠最新回應「不想刺激鄰居太太」　反擊樓下鄰居列7罪狀嗆高傲胡言

隋棠最新回應「不想刺激鄰居太太」　反擊樓下鄰居列7罪狀嗆高傲胡言

台第二梯搜救隊抵土耳其　90人＋2汪英雄挺進災區

台第二梯搜救隊抵土耳其　90人＋2汪英雄挺進災區

阿公人生的畢業典禮！　金孫踩罐對喝溫柔告別

阿公人生的畢業典禮！　金孫踩罐對喝溫柔告別

瓦礫堆中尋獲奇蹟女嬰　勇母「搏命產子」後離世

瓦礫堆中尋獲奇蹟女嬰　勇母「搏命產子」後離世

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面