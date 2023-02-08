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基進黨議員質疑航教館賣「共機模型」　空軍官校回應：教育的一環

記者林彥臣／綜合報導

基進黨議員張博洋質疑，高雄岡山空軍官校內的「航空教育展示館」販售簡體字、中國製戰機模型，包括蘇愷30、蘇愷22型以及中國「水警隊」積木玩具等等。對此空軍官校回應表示，認識各國飛機也是教育一環。

張博洋在臉書發文表示，台灣基進接獲民眾陳情指出位於高雄岡山空軍官校校區內的「航空教育展示館」販售簡體字、中國製之戰機模型，經過現場勘查後，實際取得「水警隊」之積木模型、各式中國製、外包裝簡體字之扭蛋等玩具，其中還有蘇愷30、蘇愷22型號之軍機模型，其中「蘇愷30」更是中國軍機擾台常見的機種。

張博洋質疑，國防部眼皮下的單位不僅明目張膽販售中國製商品，更讓人傻眼的是把外包裝的簡體字當成理所當然，連台灣根本不存在的中國「水警隊」積木玩具都有在賣，這個情況不是未進行查驗，就是查驗之後認為沒有大不了，不論是何者都無法令人信服。

▲▼基進黨議員張博洋質疑航教館賣「共機模型」。（圖／翻攝自Facebook／張博洋）

▲基進黨議員張博洋質疑航教館賣「共機模型」。（圖／翻攝自Facebook／張博洋）

張博洋指出，岡山空軍航空教育展示館是隸屬於空軍司令部底下的空軍官校，雖已在2016年將委外經營，但是國防部仍應對委外廠商善盡監督責任，否則台灣政府喊的震天價響的全民國防如何落實？

張博洋認為，當初的委外合約中，是否有開放廠商進口中國製商品進入國防部的教育展示館？國防部必須跟社會大眾解釋清楚。

張博洋說，中國對台灣的滲透、侵略與日俱增，航教館的中國模型只是其中一個案例，公家單位尤其軍方應該全面審視，自身業務是否暴露於「統戰」的風險中，軍方應有更積極的作為。

張博洋提出三項訴求包括，「立即下架相關商品」、「立即檢討OT合約，負起督導責任」、「儘速組成調查小組，了解這些間諜積木統戰玩具的流通情形」，並對外公開說明，向社會負責。

根據《中央社》報導，空軍官校政戰主任盧敬文回應表示，航空教育展示館主要功能是協助民眾航空教育，所以認識各國飛機也是教育一環，且航空教育展示館是委外經營，契約中規定只要不販賣違反善良風俗商品即可。

盧敬文表示，航教館展示的也不只是中共飛機，而是世界各國飛機；若有人認為擺放中共飛機不合適，屆時換約會再討論。

航教館委外廠商負責人陳秀卿表示，館內銷售與飛機相關模型、玩具，世界各國的都有，商品也都是合法進口、誠實標示。

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