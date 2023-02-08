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發展無人機國家隊　中科院：引導業界參與

軍聞社／記者李忠軒臺北7日電

國防部7日召開例行記者會，由國防部發言人孫立方少將主持，邀請國家中山科學研究院航空研究所所長齊立平說明中科院在無人機國家隊中所扮演的角色與功能，未來將持續深耕關鍵技術，帶動國內無人機產業發展、提升技術與進軍國際。

齊立平表示，因應當前敵情威脅，借鏡俄烏戰爭無人機的發展與應用，建構我國「無人機」不對稱戰力，國防部加速推動我國各型無人機研發產製，並透過軍民合作，鏈結中科院與國內民間的產能，打造我國「無人機國家隊」，以快速建立我國無人機新戰力。

齊立平指出，在我國發展無人機國家隊的過程中，中科院扮演的角色與任務，是運用民間現有技術能量，快速製造「商規無人機」提供國軍使用上，依行政院指導，協同國科會、經濟部、國防部與中科院成立「軍用商規遴選作業小組」推動五款軍用商規無人機委由民間廠商開發製造，並由中科院協助國軍執行測試驗證與技術諮詢工作；其次，則是依據軍種依敵情威脅、未來作戰任務所提出研製需求，以政府推動無人機產業發展指導，由中科院結合國內產、學、研能量，負責整合及開發機敏核心技術，並技轉扶持國內產業，以全面落實國防自主政策。

▼國軍「戰術型近程無人機」。（圖／記者蘇晏男攝）

▲▼國軍「戰術型近程無人機」。（圖／記者蘇晏男攝）

齊立平指出，中科院在發展無人機國家隊的功能有三點，第一是「推動核心技術發展」，掌握及推動無人機飛控、導航、空電、資通訊（加密與展跳頻）、資安與火工等核心技術開發，與全機系統整合；第二，是「擴大產業合作」，機體、系統件等，充分利用國內產業資源，透過釋商扶持國內產業，落實國防自主政策；第三個功能則是「強化我國無人機產業鏈」，持續深化無人機技術，透過產業合作與技轉，加速產業水平分工與垂直整合。

齊立平強調，中科院依國軍需求，以客製化、大型、特用無人機為發展主軸，將成熟技術與產能釋放予民間，與產業共同建構我國無人機產業鏈；從國際視角來看，我國在無人機種類、功能與相關技術已達國際水準；近期，透過國軍無人機需求，引導國內業界參與投入，將可擴大我國未來無人機的發展與應用。未來，中科院將持續深耕關鍵技術，帶動國內無人機產業發展、提升技術與進軍國際。

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