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明明想見你但就是不約？12星座男不主動連絡的理由

▲▼星座,男生,愛情,連絡。（圖／取自免費圖庫pexels.com）

▲試探彼此的心意是愛情中有趣又讓人苦惱的一環。（圖／取自免費圖庫pexels.com，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

俗話說女人心海底針，但其實有時候男生在想什麼才真的讓人一頭霧水，像是為什麼明明當面相處氣氛都很好，甚至會講一些曖昧的話或是輕微肢體接觸，但偏偏就是不主動約下一次見面呢？既然百思不得其解，不妨參考星座網站《星座好朋友》列出的「12星座男明明想見妳，卻不主動找妳」的原因，一起來窺探男孩子們內心真實情感吧！

土象星座：金牛座、處女座、魔羯座

大多數人對土象星座男生的印象就是一個「悶」字，其實這個感覺還真的是沒錯，因為他們大多時候會傾向於隱藏自己的想法感受，覺得很多事也沒必要提，因此不會特別袒露自己的心聲。在喜歡的人面前，也同樣會壓抑克制自己不要太主動去找對方；可愛的一點是如果要主動連絡喜歡的人，他們會很「搞剛」先做好很多前置作業，為的就是不讓自己出任何差錯的，常常這樣也難怪會讓對方等很久。

▲▼星座,男生,愛情,連絡。（圖／取自免費圖庫pexels.com）

風象星座：雙子座、天秤座、水瓶座

和風象星座男生交手過的人有不少都表示心情哀怨，覺得他們老是忽冷忽熱，有時候還會變得極其冷淡，真的讓人的滿腔熱血瞬間熄滅，但其實這是因為風象星座男子的內心太常猶豫了！他們無法立刻下決定，不知所措的狀態之下只好先不動聲色。但這也會讓心儀的對象覺得他們是不是根本不在意、不在乎，甚至問出口還被打太極敷衍掉，其實風象星座的男生內心即使產生了很喜歡很想念的感覺，也會因為擔心還不夠清楚自己的心意，而陷入一種「憋著」的狀態，在腦袋還沒有整理好之前，要他們行動根本比登天還難。

▲▼星座,男生,愛情,連絡。（圖／取自免費圖庫pexels.com）

火象星座：獅子座、射手座、牡羊座

說起火象星座的男生在面對感情的時候，很常是「管它的先衝再說」，也很容易想東想西而猶豫不決，當他們喜歡上一個人，經常呈現出來一種精神亂七八糟的狀態。最可愛的是，火象星座男生偏偏還有「面子」問題要顧，心中的大男人想法會讓他們主動聯繫對方好像有點廉價，又很害怕被拒絕會很丟臉，所以他們就算打從心底好喜歡對方，也未必會出手行動，反而更多時候是一個人在那邊瞎猜，就這樣錯過了美好愛情。

▲▼星座,男生,愛情,連絡。（圖／取自免費圖庫pexels.com）

水象星座：巨蟹座、天蠍座、雙魚座

面對喜歡的人時，水象星座的男生大多會絞盡腦汁、花費大把時間跟心力為對方做好每一件事，把對方當成小公主一樣捧在手心細心愛護，生活裡的各個方面都有他們深情守候、關照的身影，因此總是給人很安心踏實的感覺。可是，這麼努力認真的付出卻會被某些人視為理所當然、忽略他們的真心，受了傷的水象星座男生，還會貼心裝作做這些事真的沒什麼，溫柔掩飾傷口的他們當然下一次就會變得不敢主動約喜歡的人，除非等對方先來找自己才會表現出在乎的態度。

▲▼星座,男生,愛情,連絡。（圖／取自免費圖庫pexels.com）

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