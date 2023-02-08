隋棠千字甩惡鄰標籤！他見「3手法」絕了：處理很有智慧

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隋棠千字甩惡鄰標籤！鬼才阿水見「3手法」絕了：處理很有智慧

▲▼隋棠曾在農曆年前被長輩友人騙走60萬元。（圖／翻攝自Facebook／隋棠） 

▲隋棠捲入「擾鄰」事件。（圖／翻攝自Facebook／隋棠 Sonia Sui，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

隋棠昨（7）日被周刊爆料是「惡鄰居」後，臉書被大票網友灌爆，直到她發文回應才讓風向大轉。對此，網紅「鬼才阿水」也在專欄上分享看法，肯定隋棠「在事件中的處理很有智慧」，只是也不難看出對方「有苦說不出」。

鬼才阿水在專欄上表示，隋棠是公眾人物，起初被媒體報導鄰居「單方面」說法時，自然造成不小的傷害，實際上，公眾人物非常容易變成箭靶，「但我相信隋棠一定也是相當謹言慎行，才有辦法在競爭如此激烈的演藝圈生存至今。」

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鬼才阿水認為，隋棠在粉專還原真相時，用相對輕描淡寫且不苛責的方式來闡述鄰居情況，「這是她個人修養的溫柔」，而從文中可見，隋棠在裝潢時期多次配合鄰居要求、小孩作息時間也正常，只因鄰居屬於高敏感類型，就不斷被要求改善，甚至還嚇到孩子。

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／隋棠）

鬼才阿水回憶道，他剛搬到台北時，因為樓下住戶也是「高敏感類型」，所以三不五時就會按電鈴說他們走路聲音很吵，甚至有一次他們明明兩個禮拜不在家、家中完全沒人，對方還聯繫管理員和警察，「表示我們吵到他無法睡覺」。

「我們也不是受害的第一人，當然也不會是最後一人！」鬼才阿水透露，後來與住戶溝通無果，他們便選擇搬家，後續情況雖不清楚，但知道房東時常徵求房客。他認為，台灣普遍都是「好來好去」，所以遇到高敏感的鄰居時，也會深感抱歉，並注意移動和講話的音量，只是對方長時間因噪音或各種原因而無法好好休息時，脾氣就容易變得暴躁了。

▲▼隋棠。（圖／翻攝自Facebook／隋棠）

「當人們居住越來越近，這種情況真的很難完全避免。」鬼才阿水說，他身邊遇到的很多案例都是「高敏感的住戶繼續住，但樓上或附近的住戶不斷換人」，而最後的結果，往往是大家在相處不愉快的情況下繼續生活，彼此也都很緊繃，「這也難怪人家常說『千金難買好鄰居』」。

最後，鬼才阿水也肯定隋棠，「在事件中的處理很有智慧，她在回應整起事件時能看出盡可能的避開自己憤怒的情緒，用相對中立的口吻來敘述整個過程，也希望大家不要苛責鄰居」。他能理解大家對惡鄰居有多厭惡，不過看到很多網友到隋棠粉專「指教」，也讓他覺得「隋棠不只『有苦說不出』，也不希望自己的公眾人物身分成為壓倒對方的稻草，相信這次的處理也同樣帶來許多喜歡她的支持者」。

本文經鬼才阿水授權引用

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