殺3歲繼子「反正獨留沒人照顧」！滅門女婿狠吐：我沒有回頭路了

▲張男因積欠賭債而遷怒全家，最終竟因「沒有回頭路」，連3歲繼子都沒放過。（圖／CTWANT提供）

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新北市三重區驚傳祖孫三死命案，69歲劉姓女子、30歲陳姓二女兒和3歲陳姓外孫11日被發現陳屍住家，陳姓死者的24歲張姓丈夫涉有重嫌，並於12日在台中遭到逮捕，張男更透露自己殺掉繼子的原因是「沒有回頭路了」，全案則被依殺人罪嫌偵辦中。

據了解，張男在外積欠賭債，更因債務壓力遷怒全家，在1日凌晨與妻子發生口角，2人越吵越兇，張男則一氣之下徒手掐死妻子，而他的惡魔行徑並未就此結束。

2日凌晨，張男潛入岳母房間，趁她在熟睡時掐住其脖子致死，劉女期間試圖反抗，與外祖母同睡的男童也被吵醒，張男則立刻控制男童行蹤，並在相隔15小時後，於2日晚間7時許對繼子痛下殺手。

張男曾透露，自己殺掉繼子是因「我沒有回頭路了」，加上認為獨留孩子也沒人照顧，這才會狠心犯案，張男目前被依殺人罪嫌移送法辦，確切案情則仍須釐清。

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