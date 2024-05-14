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「表弟上台積電好臭屁」他發文抱怨1動作　網友有共鳴

▲▼ 台積電,TSMC,台灣積體電路公司,半導體 。（圖／記者施怡妏攝）

▲台積電 。（圖／記者施怡妏攝）

記者葉國吏／綜合報導　

一位網友在社群網站Dcard發文「表弟上台積電好臭屁」，指出表弟在台積電上班後，下班後連識別證都不拿下來，聚餐時還刻意炫耀，引起許多網友回應討論。

文中指出，阿姨的兒子因考上台積電成為全家人的驕傲，日前聚餐時還把識別證掛在身上，阿姨還強調說「你看我兒子，工作太累了，識別證都沒拿下來」，還刻意把識別證拉到大家面前秀一下。

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▲▼表弟上台積電好臭屁。（圖／翻攝Dcard）

▲網友發文「表弟上台積電好臭屁」。（圖／翻攝Dcard）

阿姨接著問原PO在哪工作，他透露自己在群創當工程師，阿姨就說「很好阿，做到老做到退休，像我兒子工作壓力大，我都叫他做十年就退休了，反正做十年就是別人賺好幾十年，好好休息一下。」表弟則接著酸「群創沒什麼技術應該很輕鬆。」、「群創應該沒這麼多錢吧？」、「我們就是只剩下錢而已。」

這一連串的對話讓原PO傻眼發文，引起許多網友留言「原來真的有拿識別證出來吃飯的人」、「那種白癡大概讀書讀到做人都忘了」；也有網友透露「我叔叔在台積主管職做了25年，一直跟我們說他在新竹賣雞，真的沒豪洨我們真的不知道他在台積，直到他最近要退休了才知道。他說因為不想要讓別人覺得自己是不是很有錢，也不想聽到別人一直講他工作的事。」

 
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