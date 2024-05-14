快訊／新北中和嚴重車禍！女騎士無呼吸心跳　送醫搶救中

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

新北市中和區中正路14日上午發生一起擦撞車禍！兩部機車因不明原因發生碰撞，其中一名49歲女騎士摔車，當場失去生命跡象，警消獲報到場處理，將人送醫搶救。

警消指出，事發當時49歲林姓女騎士沿著中正路往東（新店方向）行駛，僅受有臉部、四肢擦挫傷，疑似是因個人病因導致到院前心跳停止，所幸經送醫搶救後已恢復心跳，至於詳細事故發生原因及肇事責任歸屬仍有待警方進一步調查釐清。

▲新北市中和區嚴重車禍，一名機車騎士命危。（圖／記者陳以昇翻攝）