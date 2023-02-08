行人要靠右走？　一票人揭「逆向走」更安全：早宣導10年了

▲走在馬路上時，你習慣順向走還是逆向走？（示意圖／記者屠惠剛攝）



記者郭卉寧／綜合報導

走在路上時，你習慣靠哪一邊走？一名網友表示，之前走在沒有人行道的馬路上，順著路靠右走，結果後方的媽媽卻訓斥同樣靠右走的小孩：「要走另一邊，不然都不知道車子來！」對此，他回想起過去的經歷，認為對方說得很有道理，「大家都會怎麼走呢？」

原PO在PTT的WomenTalk板指出，日前走在路上時，順著馬路右轉，走進一條沒有人行道的馬路後，就繼續靠右邊走，卻聽到一位媽媽向跟在他後面的弟弟大吼：「過來！過馬路要走另一邊（指逆向走），不然你都不知道車子來，會被撞！」

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原PO接著說，弟弟被訓斥後，默默看了他一眼，就跟著媽媽走去對面，「雖然我還是習慣繼續走順向，但想到自己以前曾被後方的摩托車撞倒，就覺得那位媽媽說得很對。」因此，他也好奇其他人都習慣靠哪邊走，「大家都會怎麼走呢？」

▲網友指出，沒有規定行人要靠右走，反而面向來車走比較安全。（示意圖／記者李毓康攝）



貼文發出後，隨即引起眾多網友討論，「沒錯啊，不過有時候還是會忘記要逆走」、「我個人是想去的店在哪邊就走哪邊」、「我會逆走，後面的車我看不到，尤其是半夜」、「跟著人流走，不過我第一次聽說逆向走的概念」、「人行道少得可憐，行人可悲到還要思考怎麼走，不愧是行人地獄」。

也有人提醒，行人面向來車（逆向走）會更安全，「我小學就在宣導逆向走了」、「跟來車反向才來得及閃避」、「行人逆向走，政府宣導至少10年有了喔」、「馬路左右兩側都可逆走，沒有行人靠右的規定」、「小時候都教要靠右走，通常是跟車同方向，所以大家幾乎都順走，後來有研究說逆走比較安全，才會教大家改逆走」。