汽車不禮讓行人開罰3600　邱臣遠：治標不治本

▲台灣的交通被美國CNN稱為「行人地獄」，引發討論。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

台灣的交通被美國CNN稱為「行人地獄」，引來各界關注，而交通部日前預告將修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」，未來汽車行經行人穿越道未禮讓行人，罰鍰提高至新台幣3600元，且3月底前就會實施。對此，民眾黨立委邱臣遠說，這是治標不治本，提出職業駕駛人肇事公司應連坐課責等3大建議。

邱臣遠指出，根據交通部統計，去年汽車於行人穿越道未停讓行人共舉發3萬591件、路口未禮讓行人也有1萬9,765件；另外每年道路交通死亡人數高達3,000人，受傷近50萬人，竟比人口多出我國數倍的日本及德國還多，CNN報導一出，他也向交通部建議，應儘快制定交通安全基本法，以及推動交通零死亡願景，並改善道路交通規劃。

然而，邱臣遠批評，交通部如今透過提高罰則方式改善交通亂象仍大有不足，根本治標不治本。他建議，可從以下三點著手，首先，通部和內政部營建署應儘快進行跨部會溝通，通盤檢討道路交通工程，並將相關規範法制化；第二，針對職業駕駛人的肇事行為，公司應該負連帶責任，給予相當的課責，才能有效改善不禮讓行人的行為；最後，台灣也應借鏡成功改善道安問題的國家，別的國家做得到，台灣也一定做得到。

對於修法，交通部路政司副司長蔡書彬表示，汽車和大貨車經斑馬線不讓行人直接以現行最高罰責重罰3600元；另遇閃光紅燈未停車再開，機車罰1200元、小客車罰1500元、大車罰1800元，修正草案有助促使汽機車駕駛人確實依規定暫停讓行人先行通過及降低非號誌化路口事故風險，有其急迫性與必要性，將於預告期間蒐集各界意見後，積極與內政部於112年3月底前完成修法之法制作業程序，3月底將可上路。