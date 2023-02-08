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大陸 大陸焦點 特派現場

百萬網紅輕生！粉絲在這救出她　掀內幕警告1人「不要成為兇手」

▲▼ 。（圖／翻攝自微博）

▲狗頭蘿莉長相甜美，吸引眾多粉絲。（圖／翻攝自微博）

記者崔子柔／綜合報導

在微博有314萬粉絲的Coser網紅「狗頭蘿莉」4日深夜爆出疑似因參加動漫展被驅逐，發影片宣布要告別世界，驚傳輕生，數名粉絲聯手在一處廢墟找到她後，送醫搶救成功，其中一名粉絲昨（7）日則PO出狗頭蘿莉和她男友的對話紀錄，警告「希望你不要成為殺人兇手」。

一名自稱「粉絲頭子」的粉絲昨日用狗頭蘿莉的微博帳號發文表示，當天有3名女粉絲、6名男粉絲和他一起尋找狗頭蘿莉，並成功營救，沒想到狗頭蘿莉隨後又開始計劃燒碳，幸好被購物平台攔下。

該粉絲指出，目前為了保護狗頭蘿莉，決定先不讓她回廣州，也暫時不讓她接觸網路，避免不好的輿論再次加重她的情緒。

▲▼ 。（圖／翻攝自微博）

▲狗頭蘿莉的粉絲聯手營救。（圖／翻攝自微博）

該粉絲PO出數張對話截圖，內容中狗頭蘿莉多次和男友討論輕生方式，提到要在廢墟或拆遷屋也和被救出的地點符合，男友則曾回覆「說好的一起研究」、「我不知道哪裡有廢墟」、「我去多拿點安眠藥，保證咱們嘎得時候不疼，睡著嘎掉」。該粉絲最後警告，「狗頭在我們所有粉絲的努力下平安回來，希望你不要成為殺人兇手。你可能對我們粉絲集體的力量一無所知！」

▲▼ 。（圖／翻攝自微博）

▲狗頭蘿莉與男友對話曝光。（圖／翻攝自微博）

狗頭蘿莉此前曾公開她的悲慘經歷，包括國小時被親爸猥褻，而母親也知情；高三去電子廠工作，卻被組長性侵；被男友拍了不雅影片發布，被騙去當了主播，簽了不平等條約，分到手的錢非常少，還要跳舞大體力的勞動，窮得連漢堡都買不起，最後遭直播平台求償600萬人民幣（約2606萬台幣）。

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