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墨西哥北部發現「神秘腦膜炎」疫情　至少已有35人死亡

▲▼醫院,病房。（圖／取自Pixabay）

▲病房示意圖。（圖／取自Pixabay）

記者王致凱／綜合報導

墨西哥北部近期爆發神秘腦膜炎疫情，當地衛生部門已經觀察到至少79例病例，並且死亡人數已經增加至35人。外媒報導指出，今年以來當地幾乎每天都通報出現新的確診和死亡病例。

根據路透社報導，過去數個月之內，墨西哥杜蘭戈州（Durango）發現一場「神秘腦膜炎」疫情正在悄悄流行，當地衛生官員已經通報至少79起病例。腦膜炎通常與腦部和脊髓的發炎相關，一般由病毒引起，在特定情況下也有可能是細菌或真菌感染所引起。

不過，杜蘭戈衛生部門2022年底通報首起腦膜炎病例，當時有多名患者被診斷為無菌性腦膜炎病症，是一種特別致命的腦部症狀。根據當地衛生部門向世界衛生組織（WHO）通報的數據，所有受感染的患者都曾在杜蘭戈州首府接受過使用脊髓麻醉的手術。

自從2022年11月起，墨西哥衛生部承認正在與杜蘭戈當地部門合作，以便追查這次不明腦膜炎疫情的病因。杜蘭戈政府發言表示，持續中的腦膜炎疫情是「世界上前所未有的情況」；杜蘭戈政府強調，墨西哥各級政府官員正共同努力，為患者尋找最佳治療方法。

世界衛生組織也在2022年12月份時表示，目前正與墨西哥衛生部和地方當局共同進行監測和調查，希望能查清這場令人不安的腦膜炎病因。目前還不清楚墨西哥杜蘭戈州的神秘疫情是從何時開始，也不清楚有多少患者已經康復。墨西哥衛生部不願意對這場疫情發表更多評論。

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