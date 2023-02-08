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必須喝！超商最新3大飲品下殺「買1送1」　限時5天搶買

▲▼7-11指定飲品買1送1。（圖／7-11提供）

▲7-11最新3款現泡飲品買1送1。（圖／7-11提供）

記者周姈姈／綜合報導

買1送1必須搶！就有超商近日推出草莓季「3款現泡飲品」，而超商也宣布，將於今（8）日起連續5天祭出「買1送1」優惠，可要把握機會買來嚐鮮。

7-11 OPEN POINT APP行動隨時取推出最新優惠，今（8）日起至2/12止，3大指定飲品可享每日限量買1送1，品項為CITY PEARL春日莓好氣泡珍珠飲、CITY TEA春日莓好冰茶、CITY TEA春日莓好奶茶。

以上3款飲品皆為新品，「春日莓好氣泡珍珠飲」以草莓、藍莓及蔓越莓等多重果香交織，再加入氣泡水與珍珠，口感超豐富；「春日莓好冰茶」也以草莓、藍莓及蔓越莓等多重果香為基底，酸甜風味十分順口；「春日莓好奶茶」加了草莓、藍莓等多種莓果，搭配完美比例牛奶，每口都香濃。

▲▼麥當勞玉兔迎春優惠券。（圖／業者提供）

▲麥當勞最新優惠券爽吃42天。（圖／麥當勞提供，下同）

麥當勞最新「玉兔迎春優惠券」開吃了，一共祭出9大系列網羅47種超殺優惠組合，其中，必搶4塊麥克雞塊、大薯、冰炫風「加1元多吃1件」，以及可樂、蜂蜜奶茶、經典那堤等品項「買1送1」，加碼還推「買咖啡免費送」超殺好康，包括小薯、蛋捲冰淇淋直接免費吃。

除外還有「超爽大餐」、「雙人共享餐」、「滿福雙人早餐」、「大麥克雙享餐」、「歡樂送訂餐限定」及「早餐套餐免費升級咖啡」等限定優惠，整張券激省超過2869元，即日起至3/14限定開吃。

▲▼麥當勞玉兔迎春優惠券。（圖／業者提供）

▲4塊麥克雞塊加1元多吃1件。

▲▼麥當勞玉兔迎春優惠券。（圖／業者提供）

▲麥當勞「玉兔迎春優惠券」網羅47種超殺優惠。

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