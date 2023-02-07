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社會 社會焦點 保障人權

疑情侶吵架縱火！母逃生「3歲女兒亡」　阿公全身傷救不回孫女

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

桃園市大溪區三元三街一處民宅今(7日)上午9時59分驚傳火警，警消獲報後趕抵現場灌救，這起火警造成2名住戶受傷送醫、另有一名年僅3歲的女童葬身火場。警方初步勘驗後不排除遭人縱火，據悉，縱火原因疑似為感情糾紛，詳細情況還有待調查釐清。

▲▼桃園疑似縱火火警 。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園疑似縱火火警 。（圖／記者沈繼昌翻攝）

該棟民宅為2層RC、3層鐵皮加蓋建築，起火點位於3樓，現場並無危險物品，燃燒3樓住家家具。火勢於10時21分控制、22分撲滅。這起火警出動警消60人、消防車18輛、救護車4輛。

初步了解，這起火警不排除人為縱火，起因疑似是屋主女兒與伴侶鬧分手，但對方拒絕搬離該處，因此縱火洩憤；但對於這一說法，警方尚未證實。

▲▼桃園大溪火警。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲鄰居說，屋主女兒平時與伴侶感情很要好。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄰居指出，當下發現時火勢已經很大，屋內濃煙不斷竄出，她深知屋主行動不便，急忙衝上門按電鈴「叫人快出來」；而當下還有另一名小英雄手持滅火器試圖滅火，但無奈現場火勢太大，根本進不去。

鄰居說，死亡的女童是屋主女兒所生，平時女兒與伴侶感情很好，出門時動作也很親暱，不清楚2人是否有吵架。

屋主游男說，起火點位於三樓後側房間，女兒與伴侶、孩子就住在那間，當下發現時火勢已經蔓延到房門，他一度試圖要進去將孫女抱出，但礙於火勢根本無法進去。

這起火警造成屋主女兒全身90%二至三度灼傷、另名女住戶30%二至三度灼傷，均送往國軍桃園總醫院急救；而屋主的小孫女則來不及出逃，命喪火窟，家屬得知後悲痛不已。目前詳細起火原因還有待進一步調查釐清。

▼屋主游姓阿公一度想衝進火場救小孫女。（圖／民眾提供）

▲▼桃園大溪火警。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▼外婆(紅衣者)得知孫女罹難後，悲痛到癱軟，需要旁人攙扶。（圖／民眾提供）

▲▼桃園大溪火警，罹難女童外公外婆(紅衣)。（圖／民眾提供）

▲▼桃園大溪火警，罹難女童外公外婆(紅衣)。（圖／民眾提供）

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