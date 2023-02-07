餵安眠藥塞鐵桶丟中橫山谷　雙屍案殺人魔更一審「仍判2個死刑」

▲遭判2個死刑！餵安眠藥塞鐵桶丟中橫，雙桶屍案殺人魔楊鴻儒更一審仍判死。（圖／記者白珈陽攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市2015年發生震驚社會的雙桶屍案，男子楊鴻儒將2名男子陳彰客、賴光雄，以「倒栽蔥」方式硬塞入鐵桶內，丟棄在中橫山谷活活悶死，罪刑令人髮指。案經台中地院、高院審理都判楊鴻儒死刑。全案去年4月最高法院發回更審，更一審判決今日出爐，合議庭仍判被告兩個死刑。判決書指出，楊男具有反社會性人格、自戀型人格、及劇化型人格傾向、矯正可能性低，視他人生命若草芥，「倘處極刑，係孽由自作」。

全案經上訴最高法院，最高法院認為，二審對於陳男被塞入鐵桶時，究竟是死是活未詳盡調查職責，發回台中高分院更審。台中高分院更一審今天判決，仍維持2個死刑，可再上訴。

楊鴻儒有強盜前科，與被害男子陳彰客是朋友，當時陳男時常向楊男吹噓「女友財力雄厚」，讓楊男動心想要追求，因此認定好友是絆腳石，邀約出遊後，對陳男下了安眠藥，「倒栽蔥」塞入綠色鐵桶，再加蓋封住，隨後載到花蓮中橫公路丟下山谷，導致被害人死亡。

犯下命案後，楊男認為都沒人發現他犯下的罪行，因此以同樣的手法設計賭友賴光雄，同樣投餵安眠藥，再把人塞入鐵桶，接著載到中橫公路丟下。賴男的家屬得知噩耗，到現場招魂，沒想到在附近約200公尺處發現裝有陳男的鐵桶，全案才因此曝光。