基隆港航7公會陳情「四接」恐影響經濟　謝國樑︰人民有權公投

記者郭世賢／基隆報導

台電四接東移方案接近基隆港嘴，恐影響船隻進出安全之虞，市長謝國樑今（7日）接見船務代理商業同業公會聯合會等7大公會代表來訪，雙方討論四接議題，謝國樑強調，四接不能影響到航港產業和基隆經濟命脈，會以認真的態度看待航港界建議，做市府該做的事情，人民有權利透過公投表達意見。

▲基隆港航7公會陳情「四接」恐影響經濟命脈。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

台灣省船務代理商業同業公會聯合會理事長李健發，和基隆市船務代理商業同業公會理事長楊吉利等多位航港相關產業公會理事長，今拜會謝市長表示，對於四接東移方案，恐影響基隆未來發展，並當面遞交意見書。

謝國樑指出，對於四接可能造成基隆航港產業的影響，市政府和市民都非常關心，聽取航港界先進的意見，尤其航港產業與帶來的地方就業機會，對於產業經濟整體發展相當重要，也是基隆的重要命脈。

▲基隆市長謝國樑當面遞交意見書。

謝國樑表示，人民有權利透過公投表達意見，市府將針對環保與公共安全詳加審查，會和航港界討論如何讓四接不影響航港界業務與相關企業的權益。四接帶來的結果恐將對航港經濟造成影響，連帶地方就業也會受影響，這是市府無法承受的。

謝國樑還表示，市府會以基隆就業與產業發展的角度思考，尤其航港產業現已有些外移，若再承受四接，未來恐造成產業掏空，市府除維繫基隆的產業命脈，也會以認真的態度去看待航港界的建議，針對四接議題，去做市府該做的事。