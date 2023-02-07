強震前怪象！土耳其夜空狂閃「神秘藍光」　恐怖地鳴轟天響

記者吳美依／綜合報導

土耳其6日連續發生規模7.8、7.5兩波強震，在第一次強震來臨前，震央城鎮加濟安泰普（Gaziantep）的夜空閃現神秘藍光，還伴隨著地鳴響徹雲霄，罕見景象被網友拍下，如今在社群瘋傳。

影片中，原本靜謐的街道隱約傳來轟隆隆聲響，接著藍光多次閃現照耀全鎮，背景聲越來越大、甚至到了如雷貫耳的地步，最後還伴隨劇烈震動，場面非常嚇人。

▲土耳其強震前夜空出現神秘藍光。（圖／翻攝推特）



事實上，這種現象被稱為地震光，它出現在震波影響區域上空，與極光非常類似，光譜範圍由白至藍，持續時間從幾秒至幾十秒不等，會以各種不同大小及亮度呈現，與地震能量、規模或震度不一定相關。儘管它並不常見，但通常發生在大規模地震之前或晃動期間，甚至可能提前好幾周。

去年3月，日本福島外海發生規模7.4強震，2021年9月，墨西哥西南部發生規模7.1地震，都曾發生地震光。不過，關於地震光如何形成，科學家目前沒有明確結論，僅提出幾種可能性，包括岩塊摩擦熱量釋放、地下天然氣釋出自燃、含石英的岩石擠壓後電荷釋出至大氣等等。

土耳其強震重創該國南部及敘利亞北部，導致兩國死傷慘重，建築物大規模倒塌，各地頻傳災情。根據最新統計，土耳其已釀2921死、1萬5834人受傷；敘利亞1451死、3531傷，兩國合計共4372死、1萬9365傷。傷亡人數預計還會上修。