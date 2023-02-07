三杯羊變寵物羊「逃家搞失蹤」　路邊低頭吃草...警員當保母照顧

記者高堂堯／南投報導

埔里鎮黃姓男子花費1.2萬元，從羊肉爐餐廳刀下救回一頭頗具靈性的黑色公山羊，悉心照養呵護，不料山羊日前卻離家出走搞失蹤，黃男遍尋不著心急如焚；所幸有熱心民眾發現羊兒在鎮外逛大街，把羊帶往派出所交給警方，警方隨即聯絡黃男領回失羊，讓他感激不已。

▲羔羊迷途逛大街，埔里警方協助牠重回主人懷抱。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

埔里警分局指出，有民眾於5日下午4時許在埔里鎮桃米里路上，發現一頭黑色公山羊在散步，驚覺是一頭迷途羔羊，於是便將羊隻帶到桃米派出所請警方協助處理；員警錢仁華、何志緯也發揮愛心，暫時充當牧羊人安置照料這隻山羊，並四處查訪山羊的主人，終於詢問到為黃姓民眾所遺失，並請他速至派出所領回。

黃姓飼主向警方表示，該頭山羊原本要被宰殺當「三杯羊」，但他看到後大動惻隱之心，便以1萬2千元代價買回家飼養，想不到羊兒不但乖巧，經飼養後還「聽得懂人話」，聽到敬禮口令時會立即點頭回應，令他欣喜寵愛不已，如今失而復得，也對警方協助照料、找回走失的寵物山羊再三道謝。

埔里分局則呼籲，飼養寵物或動物的飼主，應注意將繩索綁牢，避免因一時不慎，讓動物流落街頭，以免引發人車危險，造成其他民眾困擾。