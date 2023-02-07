▲死傷人數超越921！北榮馳援土耳其強震，「熱血醫護」身份揭秘。（圖／台北榮總提供）

記者嚴云岑／台北報導

土耳其6日上午發生規模7.8強震，至今已造成4372人喪命，逾1.9萬人受傷。台北市搜救隊昨天飛往土耳其災區協助搜救任務，台北榮總也有兩名醫護隨行，分別為急診部主治醫師王則堯與護理師楊淑娟。台北榮總副院長李偉強表示，兩人都是熱血的年輕醫護，前往災區除了支援當地救災，也可照顧台灣救援隊健康。

台北市搜救隊一行30人奉派前往土耳其進行人道救援任務，台北市搜救隊支援30人（含榮總醫生1人、榮總護士1人及結構技師1人）、搜救犬2隻前往土耳其協助震災救援，昨晚19點30分從民權分隊整隊出發，已於20時30到桃園機場。

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李偉強表示，土耳其地震發生後，昨晚收到台北市消防局希望有醫護隨行，北榮便在院內發起召集令。急診醫學部災難醫學科年輕主治醫師王則堯與資深護理師楊淑娟，在接到訊息後自願前往，並於5小時內抵達機場，協助當地救災與照顧台灣救援隊。

▲台北榮總急診醫學部災難醫學科主治醫師王則堯與資深護理師楊淑娟馳援土耳其震災。（圖／台北榮總提供）

台北榮總急診醫學部過去曾參與南亞海嘯、海地震災、四川地震等救援，2017年災難醫學科正式成立，對於院外緊急災害救治、緊急救護員的訓練及各類災難醫學的訓練全力投入。2019年與臺北市政府消防局簽訂合作備忘錄，對於院外緊急災害救治、緊急救護員的訓練及各類災難醫學的訓練全力投入，近期更參與普悠瑪事件反應機制與應變，致力搶救民眾生命。

李偉強提到，此次土耳其震災情況應該比九二一地震還嚴重，由於當地天寒地凍、餘波不斷，當地居民在惡劣天氣被壓在房子下，也會增加搜救難度，加上當地餘震不斷，呼籲救援團隊一定要好好保護自己。