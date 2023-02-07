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立法院擬17日開議　國、民兩黨盼先三讀6000元特別條例

▲▼立法院開議日藍綠委早起搶頭香。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院開議日藍綠委早起搶頭香。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲、呂晏慈、杜冠霖／台北報導

立法院長游錫堃10日將召集朝野協商開議日期，民進黨團、國民黨團均主張17日開議，儘速處理攸關全民普發現金6000元的「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案，不過，民眾黨團及時代力量黨團提出盼提前至14日開議，實際開議日仍待協商。

民進黨團總召柯建銘表示，民進黨團主張於17日開議，「大家來談」，若順利於17日開議，且朝野黨團同意提前處理特別條例，最快可於17日完成特別條例三讀程序，21日進行施政總質詢，推估最快行政院會可於23日通過特別預算案，送交立院審議。

國民黨團總召曾銘宗指出，國民黨團主張17日開議，最晚希望不要拖過21日，首先是希望將預計先把6000元特別條例處理完，「不要再拖了！快發給大家」，再來處理行政院長的施政報告，最後依序才是施政總質詢。

民眾黨團總召邱臣遠說，由於國事如麻，民眾黨團主張開議日期越快越好，可提前至14日，儘早處理特別條例、新內閣的施政報告及美中台關係等重大議題；至於是否贊成將特別條例審議提前至總質詢前進行，本周五黨團會議將討論。

時代力量黨團總召邱顯智說，時代力量黨團希望14日可以趕快開議，因為新內閣就任已經超過兩周，「盡快啦！」

依照立院議事慣例，立院議程為「五二一次會」，意即每周會議為星期五院會第一天，第二次院會則落在星期二，若依此時程推估，目前最快開議的時程為下周五17日，但實際開議日期仍須經朝野黨團協商。

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