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最新好評iPhone榜！冠軍竟是7年前這支舊機　iPhone 14僅34名

▲▼iPhone SE。（圖／達志影像／美聯社）

▲iPhone SE拿下榜首。（圖／達志影像／美聯社）

記者崔子柔／綜合報導

跑分軟體安兔兔近日公布「2022年12月iOS設備好評榜」，發現最新款手機iPhone 14、iPhone 14 Pro都沒有進入前10名，獲得榜首的則是7年前發布的第一代iPhone SE。

安兔兔指出，該榜單數據收集時間在2022年12月1日至12月31日，僅限中國境內市場，結果1至10名依序為iPhone SE（97.96%）、iPad Air 4（97.62%）、iPhone 6s Plus（97.15％）、iPhone 6s（96.76%）、iPad Pro 2（96.75%）、iPhone 12 mini（96.27%）、iPhone 7（95.87%）、iPad Pro 4（95.45%）、iPhone SE2（95.16％）、iPad Pro 4（94.71％）。

▲▼ 。（圖／安兔兔官網）

▲iOS好評榜。（圖／安兔兔官網）

安兔兔提到，初代iPhone SE再次用好評率證明了市場的優良反饋，當年推出時，旗艦版的iPhone太貴，iPhone SE用一種很多手機廠商可能想過但又不敢做的方法，再次證明蘋果手機在當時市場的影響力。

安兔兔也說，和過去幾期的好評榜比較後就能發現，整個iOS榜單的變動非常小，而且都是一些發布已有一段時間的舊機型，新款iPhone 14系列沒有進入前10名，排名最前面的機型則是位在32名的iPhone 14 Pro（85.61%）。

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