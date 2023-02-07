搭公務車蹺班玩樂報公帳　行政院閣員回應了

▲2023年1月31日上午9時21分，司機（左）載楊宏智（右）到台大後，楊拿了一盒物品並交代事情。（圖／鏡週刊提供，下同）



圖、文／鏡週刊

本刊直擊運安會主委楊宏智經常在上班時間，搭公務車出門偷閒訪友、泡湯，或偕妻子遠赴宜蘭飲宴，引發爭議，對此，楊宏智接受記者查證時完全否認，強調12月底確實有去宜蘭，但目的是為了買牛舌餅慰勞運安會警衛等人，其他時間就算有到宜蘭，也都是處理運安會或台大的業務。他說：「運安會夠忙了，我不可能在上班時間去泡湯，更不可能搭公務車，我已半年以上沒有泡湯，連礁溪都沒有去！」

楊還表示，妻子很少搭公務車、參與公務行程，除非是紅白帖，否則頂多只是搭便車。楊強調，他如果有去宜蘭，也是為了審查台大的研究計畫，包括空拍機、夏令營等等，但絕對沒到泡湯地點，因為沒有地熱的計畫。

▲2023年1月31日9時13分，運安會公務車司機常替主委楊宏智跑腿，幾乎每天都會開車進台灣大學。

而過往不少公務人員都曾因為使用公務車辦私人事務，公器私用而被懲處，甚至下台，如前移民署長楊家駿，他在2018年12月被本刊直擊，帶著妻子共乘公務車爽遊南台灣，還將公務員下屬當成司機、導遊、搬運工及攝影師，開銷由人民納稅錢埋單，經本刊披露後，即被以社會觀感不佳，影響政府機關形象而下台，轉任內政部參事。

2009年4月，前政務委員朱雲鵬，被媒體拍到在上班時間蹺班，開著行政院公務車陪著年輕女友到處約會、吃喝，兩人不但被拍到去圓山飯店後山野餐，還被捕捉到兩人跑遍大小求子廟宇，南北玩透透，事後朱雖公開致歉，仍止不了血，4天後他對外宣布辭職，辭呈火速被時任行政院長劉兆玄批准，為此下台。

除了高官之外，新北市警察局新莊分局賴姓副分局長，2021年12月開公務車偕妻遊花東，還高調打卡；去年1月又騎警用機車載妻遊陽明山，結果被測速照相拍照，市警局事後收到罰單，發現後座竟有女乘客，細查之下，證實該名副分局長公車私用，將他記過調職。

2019年端午節，一名刑事局電信偵查大隊的陳姓副隊長，被檢舉開公務車載著妻小到宜蘭參加幼兒園露營活動，東窗事發後，陳男原本辯稱當天是去宜蘭找線民辦案，但檢方提出相關事證，才讓陳男改口認罪，陳男事後被懲處調職，並被依詐欺得利罪緩起訴，還需支付國庫10萬元處分金。

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