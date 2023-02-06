紫南宮「呷平安丁酒」　宣布年撥3000萬補助8鄉鎮學童就學

▲竹山紫南宮今天舉辦「呷平安丁酒」活動，吸引大批民眾排隊領取料理包。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

竹山鎮紫南宮今天舉辦一年一度的「呷平安丁酒」活動，廟方除提供5萬份冷凍雞肉料理包供民眾領取，同時宣布今年將把學生就學補助善款加碼至3000萬元，範圍擴及周邊鄰近6鄉鎮，共嘉惠8鄉鎮超過1萬名國民中小學學生，也提供另外5鄉鎮有實際需求的弱勢生申請補助。

紫南宮元宵「呷平安丁酒活動」，至今已有278年歷史，廟方今年考量疫情影響，連續第2年不開放現場食用，改採料理包方式發送，讓信眾可領取回家與家人或朋友共享，一份料理約為2人份量；今天一大早在紫南宮水濂瀑布前停車場發送，吸引大批民眾排隊領取。

南投縣長許淑華也前往參與盛事，除協助發送丁酒料理包給民眾們，也親自頒贈感謝狀給紫南宮、感謝廟方長期回饋鄉里，由主委莊秋安代表接受。

▲竹山紫南宮就學補助今年加碼擴及8鄉鎮，南投縣長許淑華頒狀感謝善行。（圖／南投縣政府提供）

許淑華表示，竹山紫南宮不但香火鼎盛，也熱心參與地方事務、致力於社會公益服務，對南投教育的付出更是不遺餘力：自104年開始長期資助竹山鎮、鹿谷鄉內所有學童及其他經濟弱勢家庭學童書籍費、家長會費及團體保險費等就學費用，111年度補助經費達1500萬元左右，約6500多位學童受惠，協助縣內家長減輕經濟壓力，讓學童能夠安心就學，發揮了社會穩定的力量。

縣府指出，紫南宮今年更加碼放寬學生就學補助範圍，未來名間、集集、水里、中寮、魚池、國姓等6鄉鎮所轄國民中小學，都可依實際學生人數向廟方申請；即使是其他5鄉鎮未全額補助之學校，亦可由導師認定確有經費需求之學童名額，讓更多在地學童獲得照顧，未來預估一年善款將達3000萬元，受惠學童將提高至1萬餘位。