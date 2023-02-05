屏東大武營區歷史建築正氣樓火警　周春米：調查是否人為縱火

▲縣長周春米勘察火警現場 。（圖／屏東縣政府提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東榮民總醫院園區今(5)日凌晨傳出火警，園區內被列為歷史建築保留的正氣樓遭到祝融，初步清點二樓木桁架屋頂全毀，所幸沒有人員傷亡，也不影響屏東榮總醫療運作。縣長周春米到場了解，指示消防局儘速查明起火原因，縣警局調閱周邊監視器，查明有無人為縱火，絕對嚴辦，未來會增加夜間保全加強巡邏，並設置必要之監視器，保護園區內13棟歷史建築，並全面修復正氣樓。

屏東縣消防局是於5日凌晨1時28分接獲屏東榮民總醫院園區發生火警報案，緊急出動6大隊16車32人全力灌救，2時41分撲滅主要火勢，至4時10分火勢全滅。

經初步清點火場，正氣樓一樓沒有災損，但二樓木桁架屋頂全毀，所幸無人員傷亡。衛生局也聯繫屏東榮總值夜主管，確保醫療作業正常運作，未受火災影響。

屏東榮民總醫院園區前身為軍方大武營區，除了屏東榮總主體建築外，縣府規劃周邊近8公頃的公園，包括停車場、道路、滯洪池等設施，加上5公頃的國有住宅區用地先保留一併開闢為綠地，環繞醫院的公園綠地合計超過12公頃。



而營區遺留的建物在縣府各方努力溝通協調下，近乎全區保留，縣府於110年登錄為本縣歷史建築，總共保留了特戰營兵舍、醫務室、聯合二級廠、戰備大樓、傘具修復工場、 烘傘房、隊史館等12棟建物及築1處防空洞，正陸續由縣府文資所修復中。