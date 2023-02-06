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虐貓女緊纏腳套丟雨棚！牠4腳爛到見骨　慘截肢終身殘廢躺到死

▲▼ 貓咪 。（圖／記者戴上容攝）

▲▼ 貓咪慘被飼主凌虐，腳部被截肢 ，終身只能躺著。(圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市新莊一名23歲徐姓飼主覺得貓咪會亂抓很討厭，便用腳套緊纏小貓4肢，造成貓4肢發黑、腐爛，「腳趾骨頭外露」！小貓日夜不斷哀號，狠飼主便把牠丟到遮雨棚，鄰居本月3日以為是貓咪受困緊急通報，在動保處與警方聯手下，徐姓飼主才坦承施虐小貓，市府將這位飼主移送法辦外，也同時安置飼主另外所養3貓1狗。

新北動保處1玥3日晚間8時許接獲民眾通報，新莊某住家2樓雨遮處有小貓不斷哀嚎，動保員緊急救出小貓卻驚見小貓四肢腳掌明顯發黑、皮膚腐爛，部分腳趾骨頭外露，當下緊急救治，經醫師診斷判定為「人為傷害」。

▲▼ 貓咪 。（圖／記者戴上容攝）

動保處掃描小貓晶片登記後追查到飼主，隔日通報新莊頭前派出所員警、流浪動物之家基金會前往飼主家中查訪，徐姓飼主與21歲同居人經警員偵訊，才突破心房，坦承使用腳套緊纏4隻腳，導致貓腳紅腫、腐爛。

飼主徐小姐表示，貓是在去年11月飼養，因會亂抓物品，所以在網站購買腳套防止牠抓傷，期間從未拿掉腳套，後續幫貓洗澡時，發現4隻腳已脫毛紅腫，因忙碌也未帶去就醫，12月中時發現腳已經變黑發臭。由於貓一直哀叫怕吵到鄰居，與同居人將貓連同貓籠放置在屋頂。

▲▼ 貓咪 。（圖／記者戴上容翻攝）

新北動保處表示，飼主明知貓受傷未帶去就醫且無任何處置，任憑傷口發臭發爛，導致腳掌腐爛，其中1隻腳掌腳骨趾已外露，其他3隻腳掌也必須要截肢，飼主及同居人已違反動物保護法第6條虐待動物，警訊後依涉犯同法第25條第1項第1款可處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬至200萬元罰鍰函送地檢署，另現場遺有3貓1狗也一併帶回動物之家安置。

新北市動保處呼籲飼主應隨時注意動物狀況，如使用腳套或項圈等物品要注意鬆緊度，如放任動物病情惡化不作為導致肢體殘缺甚至死亡，恐涉違反動物保護法，恐面臨坐牢及罰金。

本案另依動保法第33-1條第1項第4款列為不得再飼養犬貓及認養收容處所之動物，及同法33-1條第3項須至本市公立動物收容處所參與動物保護講習3小時。

獸醫表示，這隻4個月小貓「終身只能躺著，接受居家醫療」，犬貓雖能裝義肢，但也需要其他好的肢體做支撐，這隻貓僅剩前肢白骨，沒有可支撐的肢體。

▲▼ 貓咪 。（圖／記者戴上容攝）

▲▼ 貓咪 。（圖／記者戴上容攝）

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