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大陸 大陸焦點 特派現場

一夜開放「是有準備之戰」！微博CEO不爽開噴31字…萬人嗨轉發

▲▼網名為「來去之間」的微博CEO王高飛不忍了，直接轉發開噴。（圖／翻攝自微博）

▲微博CEO王高飛直接轉發開噴。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸在沒有做好充分醫療準備下，政策急轉彎全面開放，造成確診者數量飆升，26日更在深夜宣布將新冠病毒感染從「乙類甲管」調整為「乙類乙管」。中國國家衛健委副主任李斌27日更強調，「我們打的是有準備之仗，而絕不是被動的放開。」隨後，網名為「來去之間」的微博CEO王高飛不忍了，直接轉發開噴。

據《中新網》報導，27日，國務院聯防聯控機制就新冠病毒感染實施「乙類乙管」措施有關情況舉行發布會，李斌說，近三年來，通過對新冠肺炎「乙類甲管」嚴格管理，「我們經受住了全球先後五波疫情的衝擊，成功避免了致病力較強的原始株、Delta變異株的廣泛流行，極大減少了重症和死亡，也為疫苗藥物的研發應用以及醫療等資源的準備贏得了寶貴時間，有力保護了人民群眾生命安全和身體健康，統籌疫情防控和經濟社會發展取得重大積極成果。」

他指出，「我們密切跟蹤病毒特點，研判疫情形勢，加快推薦疫苗接種和藥物供給，加強醫療救治和防控體系建設，提升應急處置能力等因素，都為調整新冠病毒感染的法律歸類創造了條件。」李斌說，因此，調整為「乙類乙管」，「我們打的是有準備之仗，而絕不是被動的放開。」

李斌說，從疫情形勢和病毒變異情況來看，Omicron變異株已經成為全球流行優勢毒株，雖然感染人數多，但是重症率和死亡率低；從人群免疫水準來看，中國新冠疫苗接種得到普及；從防控工作基礎看，醫療救治能力得到提升，逐步統籌實現新冠感染者的救治和日常醫療服務保障。

隨後，網名為「來去之間」的微博CEO王高飛直接轉發該新聞，PO出31字怒噴，「疫苗、藥、病床，有一個準備好了也行啊？可能病床確實算準備好了？」近萬名網友看後轉發稱，「還得是來總，不怕被封號」、「最近來總如此囂張？想必是聽到了什麼風聲」、「火化位明顯沒準備好，是因為不歸衛健委管？」、「最右是誰？不怕被刪號啊？ 」、「最右號不要了」。

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關鍵字：

來去之間微博CEO王高飛

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