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最高可獲100萬行動獎勵金！　桃園青年局永續計畫徵件開跑

▲桃園青年局永續計畫徵件開跑

▲日日田泥漿拔河。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市112年「青年投入永續發展行動計畫」，即日起徵件。市府青年局局長侯佳齡表示，該計劃是為鼓勵設籍、就學或就業於桃園市的3位以上15歲至45歲青年組成行動團隊投入地方創生，即日起至112年2月24日前可於台地社造桃園資訊網線上註冊報名，預計徵選15組團隊，每組最高可獲得新臺幣100萬元行動獎勵金。

▲桃園青年局永續計畫徵件開跑

▲日日田職物所農遊體驗。（圖／青年局提供）

另於年度計畫結束後，將進行優秀團隊評比，加碼獎勵最高10萬元，鼓勵青年蹲點地方，結合在地產業發展永續經營模式，實踐地方創生。本計畫除提供獎勵金支持外，亦提供專業業師諮詢輔導、跨縣市見學觀摩、專業知能培力課程等資源，期透過各項資源協助青年提出中長期行動方案蹲點在地，以聯合國17項永續發展目標（SDGs）、農村再生、文化保存、老城活化、社區營造、產業觀光、社會關懷、新住民文化、食農教育推廣及淨零排碳等議題作為提案主軸，發掘在地產業及特色，促進人口回流，青年返鄉、留鄉。

▲桃園青年局永續計畫徵件開跑

▲雙口呂新住民人生廚房。（圖／青年局提供）

青年局表示，該計畫自107年執行迄今已累積輔導75組團隊，例如大溪區「雙口呂文化廚房」以料理課程體驗，從食材、文化和在地風土等層面，推廣和傳承臺灣閩客的米食文化；龍潭區「繞山花青創基地」以在地農產與山客文化為基底，透過農旅體驗、美感教育帶動地方產業與觀光休閒升級發展能量，期望讓在地年輕人有一條回家的路；復興區「霞雲坪部落永續發展協會」，招募部落青年回鄉經營部落驛站，透過餐飲及遊程導覽推廣泰雅族文化，也致力於泰雅族視為最珍貴的苦花魚生態復育工作。

▲桃園青年局永續計畫徵件開跑

由於，桃園兼具山林及海岸之豐富環境，人與自然共存的永續經營是重要議題，因此今年新增「里海共生」、「原鄉創生」兩項特定議題，團隊可視自身關注議題提案，另加碼年度績優評比獎勵，預計遴選5組績優團隊，最高可得10萬元，為在地環境及產業投入地方創生能量，也結合青年局獲教育部青年發展署補助共同成立之「北區青聚點」，提供輔導培力資源與場地租借服務，青年局也將於中壢一號社會住宅打造地方創生基地，提供團隊商品販售之市場驗證機會，讓青年創生夢想持續發光發熱。

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