過勞染新冠竟成「大白肺」　他撐過20多天葉克膜仍併發腦出血亡

▲過勞染新冠竟成「大白肺」，他撐過葉克膜20幾天仍併發腦出血亡。（圖／示意圖，非當事醫院／記者李毓康攝）

記者嚴云岑／台北報導

過度勞累恐加速新冠病程惡化甚至奪命！一名60多歲的半退休男性，去年家中經濟負擔重返職場，原本無慢性病史的他，卻在1月染疫後引發成人呼吸窘迫症候群（ARDS），雖然在裝葉克膜20天後，撐到肺部情況改善，卻在解除隔離後不久因腦出血過世。醫師呼籲，民眾平時要注意身體狀況，接種新冠疫苗逾半年者，也可考慮補打次世代疫苗，才能在染疫時多一層保護。

收治患者的新光醫院呼吸加護病房主任、胸腔內科主任林嘉謨表示，該名患者是一名卡車司機，原本處於半退休狀態，但去年起為了負擔慢性呼吸衰竭且自費住院的女兒醫藥費，又再度外出賺錢打拼，但確診後因為太累，引發成人呼吸衰竭，撐了快1個月左右，依然不敵病毒過世。

[廣告]請繼續往下閱讀...

成人呼吸窘迫症候群患者因廣泛性肺泡微血管受損，引發肺泡出血及水腫，因肺內死腔分流增大，最終會導致呼吸窘迫，而臨床上不少ARDS患者胸部X光呈現兩側肺浸潤現象，俗稱「大白肺」，需要裝葉克膜搶命。

林嘉謨提到，該名患者在裝了20多天葉克膜後，肺部情況已有改善，也順利解除隔離，但後來發現身體狀況持續不佳，通過電腦斷層檢查才發現有腦出血。由於裝葉克膜需要打抗凝血劑，腦出血是常見併發症之一，該名患者最終也未撐過併發症襲擊，確診不到1個月不幸往生。

台灣農曆春節後新冠疫情起伏明顯，昨日指揮中心公布新增105例死亡，更創下去年7月14日以來新高，但推估為過年其間通報回補所致，應是此波疫情最高峰。但由於近日專責加護病房佔床率高，指揮中心已先暫停原本規劃的室內口罩鬆綁措施，評估醫療量能情形再行宣布。

林嘉謨提到，新光醫院的專責重症病房從過年前一、二周開始就持續滿床，患者以慢性病、洗腎、年長者等重症高風險群居多，也有長者確診後拖太久才由家人通報視訊看診，剛住進專責病房就往生。

由於現在仍處新冠流行期，林嘉謨呼籲，接種新冠疫苗超過半年者，應儘早補打次世代疫苗增加保護力，以因應大陸可能爆發的變異株疫情。另外，確診時也要注意身體狀況，切勿太過勞累，以免抵抗力下降，染疫後增加重症風險。