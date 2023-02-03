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美國上空驚見「中國間諜氣球」　中國外交部：希望雙方冷靜處理

記者林彥臣／綜合報導

五角大廈2日證實，他們正在追蹤一顆飛越美國北部上空的中國間諜氣球，因為不構成重大情報蒐集風險，目前決定暫不擊落。中國外交部在3日舉行的例行記者會上，被問到相關問題時表示，「中國是負責任的國家，希望雙方共同冷靜謹慎處理。」

▲美國蒙大拿州比林斯市（Billings）上空出現疑似中國間諜氣球。（圖／路透）

▲美國蒙大拿州比林斯市（Billings）上空出現疑似中國間諜氣球。（圖／路透）

五角大廈發言人賴德准將（Patrick Ryder）表示，氣球尺寸等同於3輛公車，已經被美軍追蹤好幾天，「我們有信心，這顆高海拔監視氣球屬於中華人民共和國，目前氣球飛行高度遠高於商業空中交通，對於地面上的人們不構成軍事或生理威脅。」

CNN對此在中國外交部的例行記者會提問指出，「五角大廈官員表示，近幾日一直密切監測一個他們確信是來自中國的高空偵查氣球。請問發言人能否證實有關情況？對此有何評論？該事件會不會對預期中的美國國務卿布林肯訪華計劃或行程安排造成影響？是否影響布林肯與中國領導人的會面？」

▲▼中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

▲中國外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

發言人毛寧表示，「我注意到有關報導，中方正在了解核實情況。關於布林肯國務卿訪華，我目前沒有可以發布的消息。」

CNN記者再追問，「美國軍方同時表示，來自中國的高空偵查氣球出現在美國空域已經不是第一次了。他們多次希望通過各種管道與中方保持溝通。但裴洛西訪台後，中方切斷了兩軍間的交流和溝通。該事件是否體現恢復兩軍交流的重要性和緊迫性？發言人對此有何評論？」

毛寧表示，「中國是負責任的國家，一貫嚴格遵守國際法，無意侵犯任何主權國家的領土領空。剛剛我已經說了，我們正在了解核實情況，希望雙方共同冷靜謹慎處理。」

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